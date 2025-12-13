Obavijesti

Sopić: Osijek će ostati u ligi

Osijek: NK Osijek i HNK Gorica u 17. kolu SuperSport HNL-a

Osijek i Gorica remizirali 1-1 u HNL-u! Osijek ostaje zadnji, a trener Sopić još bez pobjede. Carević zadovoljan bodom i vjeruje u opstanak Gorice u ligi

Osijek i Gorica u prvoj subotnjoj utakmici 17. kola HNL-a remizirali su 1-1. Tako su "bijelo-plavi" ostali fenjeraši kolo prije zimske stanke, a Gorica ima šest bodova više, na osmom mjestu.

- Stavili smo na teren sve što imamo u ovom trenutku, nema dalje. Kome god se to sviđalo, kome ne... Vrbančić je odigrao nakon što je odradio jedan i pol trening. Pitao sam Matkovića u 70. minuti može li nastaviti, rekao je da može. Ovo su utakmice gdje moraš na silu ugurati loptu u gol, dobro da iz nekih svojih gluposti nismo mi još primili gol. Nekad bude malo sreće, malo nesreće, ali to je nogomet - rekao je trener Osijeka Željko Sopić, koji još čeka na prvu pobjedu.

- Pokušali smo s bržim igračima naprijed, s nekim promjenama, ja si ne mogu dozvoliti da kad izgubim 5-1 ostavim istih 11 igrača. Dali smo sve od sebe, ali nije ušlo. Uzeli smo na kraju bod. Neke stvari se ne događaju slučajno u životu. Ali upravo zbog ovakvih stvari, da Vrbančić zaigra nakon jednog i pol treninga, ovaj klub će ostati u ligi. U to vas uvjeravam - dodao je.

Mario Carević je također u negativnom nizu, ali je barem prekinuo seriju poraza od dvije utakmice.

- Moramo se zadovoljiti bodom, u prvom dijelu smo par puta došli u stvarno dobre situacije, ali to je naša stara boljka da nam nedostaje konkretnosti. Nakon crvenog kartona Osijek nas je stisnuo u niski blok i opteretio s milijun centaršuteva, ali izdržali smo. Ovakve utakmice važno je ne izgubiti - rekao je Carević i o protivniku dodao:

- Osijek ima dosta odličnih pojedinaca i ovo posljednje mjesto nije realna slika ove momčadi. Bit će još svega na proljeće u borbi za opstanak jer svatko sa svakim može igrati. I Hajduk i Dinamo gube bodove na malim utakmicama. Imam osjećaj da i mi možemo protiv svakog igrati, nedostaju nam ponekad tek detalji da prelomimo utakmicu u svoju korist.

