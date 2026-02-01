Sopić posegnuo za poučkom Ćire Blaževića i pogodio! Rijeka nije ista momčad bez 'pravog' Fruka

Željko Sopić morao je povući radikalan potez jer je vremena za Osijek ponestajalo. Klub velike četvorke nalazio se na dnu HNL-a, a u prvenstvu nisu slavili još od rujna prošle godine. Uz to, na Opus Areni nisu pobijedili šest utakmica zaredom. Za takvo radikalno rješenje Sopić je posegnuo kao da ga je izvukao iz priručnika Miroslava Blaževića ili Zlatka Dalića.

