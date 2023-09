Sopić: Potpisali smo igrača, ali ne znam kad će doći. Ja nisam ministarstvo niti Schengen...

Derbi 8. kola HNL-a zakazan je za okršaj Rijeke i Osijeka na Rujevici (subota, 19.30). Utakmicu je najavio Željko Sopić, trener domaćina.

- Jako dobro smo iskoristili stanku, bolje smo se upoznali. Odigrali dvije utakmice, protiv Domžala i naših juniora, spremni dočekujemo Osijek - kazao je Sopić u uvodu.

Na čemu ste radili tijekom reprezentativne pauze? Imamo informaciju da ste najviše radili na taktici.

- Svaki trener ima svoje zamisli, koje se razlikuju od prethodnikovih. Vidjeli smo koji su bili problemi s Lilleom i Varaždinom te smo radili na tome da ih otklonimo. Mali je problem što nam je nedostajalo nekoliko igrača, reprezentativaca, ali koga nema, bez njega se mora. Neću otkrivati na kojim smo detaljima radili.

Postoji li sada imperativ pobjede s obzirom na gubitak bodova protiv Varaždina?

- Kao i svi, htjeli bismo uvijek pobjeđivati, ali to nije moguće. Rekao sam nakon Lillea da se nadam kako nismo izgubili tri boda protiv Varaždina zbog tih odličnih 120 minuta. Nemam dečkima što prigovoriti, raspored je bio gust, prespavali smo tih pet minuta protiv Varaždina i dobili dva gola. Obično se takva utakmica gubi, mi smo se ipak izvukli. Sad gledam samo prema Osijeku.

Osijek puno zabija i prima. Što možete reći o njemu?

- Ne volim govoriti o suparniku. Igrao sam s Goricom na Pampasu, poznajem Osijek. Drukčije igraju doma nego u gostima, kao i većina momčadi u HNL-u. Imaju kvalitetu, zabijaju puno golova. Ne treba govoriti o Mierezu, Lovriću, Caktašu, kojeg neće biti zbog kartona. Vjerujem u svoje dečke i vjerujem da će se to vidjeti na terenu.

Očekujete li veliku borbu u sredini i hoće li Hodža biti spreman s obzirom na put?

- Problem je što Hodža ima kartone. Može biti spreman, ali sigurno neće igrati. On i Ivanović sletjeli su jučer u 8 sati, stigli su s Farskih otoka. Vjerujem da će biti spremni. Koliko će Ivanović igrati, to ćemo vidjeti. Za reprezentaciju je, mislim, igrao zadnjih deset minuta.

Momo Yansane potpisao je za Rijeku. Ima li pravo nastupa?

- Najiskrenije, postoji igrač kojeg smo potpisali, navodno dolazi, to je kao u bajci, ali ja ga još nisam vidio. Nemam pojma kad će doći. Ja nisam Ministarstvo vanjskih poslova niti Schengen, ne mogu znati kad će se srediti viza. Kad dođe, nazvat ću vas. To su neke više instance, nije u domeni HNK Rijeka. Potpisao je, neki problemi postoje. Ne znam što je problem, ali potpisali ga jesmo i čekamo ga.

Kakvo je stanje s Dilaverom? Glasine kažu da je nezadovoljan.

- S Emirom sam jučer razgovarao. Ne vidim problem. Bio je ozlijeđen, imao je velikih problema. Polako se vraća, trenira. Ne znam što se priča u riječkim kuloarima. Bit će spreman za Osijek. Koliko je spreman... Odlučit ćemo hoće li početi utakmicu ili ne.

Upoznali ste ekipu. Je li vas netko iznenadio te se nametnuo?

- Svi maksimalno treniraju. Odigrali smo dvije prijateljske utakmice. Pridružili smo neke juniore i jednog kadeta. Kadar nam se smanjio odlaskom Libera i Lepinjice te Bušnje koji nije trenirao s prvom momčadi. Inače je sve u redu.

Hoće li biti promjena u prvoj ekipi?

- Ne znam. Vi mene pitate, a ja Ivanovića nisam vidio nakon Farskih otoka. Nisam Vidoviti Milan, ne volim pričati u prazno. Trebao bih reći što će biti ako će biti. Možda će imati najveću gripu. Ne znam, moram ga vidjeti večeras.

- Hodža je super igrao za reprezentaciju, namjestio je i zabio gol, ali ima treći žuti karton. Svi konkuriraju osim Radeljića, koji je počeo trenirati i nadamo se da će idući tjedan biti u punom pogonu. Petrovič je u rehabilitacijskom programu, njega ćemo još pričekati. U odnosu na utakmice s Lilleom i Varaždinom, roster će biti širi za Bandu i Dilavera.

Je li Čabraja spreman?

- Čabraja ima problema s trbušnim zidom. Ide nabolje, ali s tom ozljedom treba biti oprezan.

Gdje vidite Pjacu?

- Poznajem ga godinama. Jedan je od najvećih talenata. Nažalost, dvaput je imao rupturu ligamenta. Najjači je na lijevom krilu, ali može biti i na ostalim pozicijama. Nebitno je kako se zovete, kada se neko vrijeme natežete s klubom da raskinete ugovor, naravno da vas klub stavlja negdje sa strane.

- On je bio u trenažnom procesu, trenirao sa strane s njih 10, a ostali su zadnji on i Bonucci, a Bonucci je tužio klub, koliko sam vidio. Marko je po pitanju fizičke spreme došao spreman. Ali to nije sve u nogometu, tu je i prilagodba, samopouzdanje, način igre… Ono što mogu reći, on nije izgubio magični dodir, kada igrač drukčije udara loptu, to će i riječki kibici brzo shvatiti.