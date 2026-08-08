Sopić s Kauno Žalgirisom slavio u domaćem prvenstvu. Skočili na vrh, a sada opet na Dinamo

Kauno Žalgiris vratio se pobjedničkim navikama nekoliko dana nakon teškog europskog poraza od Dinama. Momčad koju vodi Željko Sopić slavila je u 26. kolu litavskog prvenstva protiv Hegelmanna s 2.-0 i tom pobjedom zasjela na vrh prvenstvene ljestvice.

Za nova tri boda domaćina su u prvom poluvremenu pogodili Leo Ribeiro i Motiejus Burba. Kauno Žalgiris tako je stigao do 37 bodova, čime je preskočio Transinvest. Njegov prvi pratitelj ima dva boda manje, ali i utakmicu više. Situacija na vrhu litavskog prvenstva vrlo je izjednačena. Čak šest momčadi smješteno je unutar samo četiri boda, pa se poredak iz kola u kolo može značajno mijenjati.

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sopiću i njegovim igračima sada slijedi još jedan susret s Dinamom. Uzvrat trećeg pretkola Lige prvaka igra se u utorak, no nakon zagrebačkih 5-0 jasno je da je pitanje prolaska dalje praktički riješeno. Kauno Žalgiris pred sobom ima gotovo nemoguć zadatak nadoknade velikog zaostatka.

Ipak, europska avantura litavskog kluba neće završiti nakon dvoboja s hrvatskim prvakom. Kauno Žalgiris će nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu prvaka nastaviti put prema Europskoj ligi, gdje ga u borbi za plasman u natjecanje očekuje turski Bešiktaš. Dinamo će, pak, svoju europsku sezonu nastaviti u doigravanju za Ligu prvaka. Zagrepčani će tamo igrati protiv norveškog Vikinga.