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Sopić u problemu uoči drugog pretkola Lige prvaka: 'Moramo se preseliti zbog nekog psa...'

Piše Issa Kralj,
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Sopić u problemu uoči drugog pretkola Lige prvaka: 'Moramo se preseliti zbog nekog psa...'
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Uzvratna utakmica 2. pretkola Europske lige između Rijeke i Corvinul | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Bolje da ništa o tome ne govorim. Tako je kako je - rekao je Sopić u svom stilu

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Željko Sopić i njegov Žalgiris iz Kaunasa nadaju se povijesnom plasmanu u Ligu prvaka nakon što su uspješno odradili prvi ispit. Međutim, uoči početka drugog pretkola za plasman u najelitnije europsko natjecanje nalaze se u problemu. 

Naime, Sopićeva momčad uzvratnu je utakmicu drugog pretkola Lige prvaka protiv Klaksvíka trebala igrati na svojem stadionu, ali to više neće biti moguće. Utakmica koja je bila na rasporedu 29. srpnja prebačena je, a promijenjena je i lokacija susreta. Razlog je koncert jedne od najvećih zvijezda pop glazbe Pitbulla koji ima koncert zakazan 31. srpnja. Koncert je dogovoren unaprijed, ali očito je Litvance iznenadilo što su dogurali do ove faze natjecanja.

Rijeka: Susret 3. pretkola Europske lige između Rijeke i Elfsborga
Rijeka: Susret 3. pretkola Europske lige između Rijeke i Elfsborga | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Stadionom Darius i Girėnas odzvanjat će najveći Pitbullovi hitovi, a Sopić i njegova momčad morat će potražiti alternativu. 

- Moramo preseliti zbog koncerta nekog psa ili tako nešto. Bolje da ništa o tome ne govorim. Tako je kako je - rekao je Sopić u svom stilu. 

Žalgiris iz Kaunasa najvjerojatnije će utakmicu igrati 30 kilometara dalje u Jonavi. Tamošnji stadion prima samo oko 2500 gledatelja dok njihov stadion prima 15 000 gledatelja. 

Situaciju dodatno komplicira činjenica da HB Tórshavn 30. srpnja dočekuje Motherwell u drugom pretkolu Konferencijske lige. Zbog svega toga teško je očekivati da bi Žalgiris mogao dobiti dopuštenje za zamjenu domaćinstava.

- Morate razumjeti da su koncerti poput ovoga najveći izvor prihoda na našem stadionu, a priča je sjajna i za stanovnike našeg grada. Prihodi će ojačati kompletnu organizaciju, omogućiti nam da izgradimo bolju momčad i poboljšamo šanse za plasman u grupnu fazu. Ovo će biti jedini koncert na našem stadionu ovog ljeta, tako da se više nećemo suočiti sa sličnim problemom do kraja godine - rekao je predsjednik kluba Mantas Kalnietis o cijeloj situaciji. 

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