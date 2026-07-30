SOPIĆ ZA 24SATA Jedan 'modri' igrao bi mi u svakoj momčadi svijeta! I nećemo skinuti gaće...

Željko Sopić (52) piše povijest litavskog nogometa. Hrvatski stručnjak odveo je Kauno Žalgiris do glavne, ligaške faze europskih natjecanja, litavski prvak je prolaskom u treće pretkolo Lige prvaka osigurao (najmanje) - ligašku fazu Konferencijske lige. Kauno Žalgiris je na prve dvije europske stepenice bio bolji od Drite (Kosovo) i Klaksvika (Farski Otoci), sad ih čeka najteži zadatak - dvostruki dvoboj s Dinamom.

- Teško je nama Hrvatima objasniti što ovaj uspjeh znači za ljude u Litvi. Ovo je košarkaška zemlja, njima je nogomet u drugom planu. Tu su neke klupske objave na Instagramu prije imale po 100 pregleda. Sad smo napravili veliku stvar, večer je bila vesela - priča nam Sopić, pa nastavlja:

- Fešta? Kod nas postoji jedna pjesma, "Neopisivo". Ja na stolu? Sve je to dio folklora, ali to je za sve što se događalo te večeri "kamilica". Bolje da neke stvari ni ne izlaze u javnost, ha, ha. Sve znate, nekakav Pitbull ima koncert u Kaunasu, pa smo morali igrati na tom jednom manjem stadionu do kojeg smo se vozili sat i 15 minuta.

POGLEDAJTE VIDEO: Sopić u elementu

Pokretanje videa... VIDEO Željko Sopić slavi s igračima Kauna | Video: Društvene mreže

Sopić je zbog tog "psa", točnije američkog repera Pitbulla, "zaratio" i s obitelji.

- Stvarno u tim izjavama nisam glumio ništa, ja ne znam tko je taj čovjek. To nije moja vrsta muzike, ja sam odrastao uz Srebrna krila, Nove fosile i domaće izvođače. Obitelj me naravno izvrijeđala što ne znam tko je taj čovjek.

Čim je slovenski sudac David Šmajc označio kraj utakmice protiv Klaksvika, Sopić je otrčao u zagrljaj supruge Michelle.

- Trebala je nešto obiteljski otići u Zagreb, ali je ostala u Kaunasu kao moja potpora. Ovo su velike stvari za litavski sport, predsjednik države je došao na našu utakmicu, poslije dvoboja je Arvydas Sabonis odmah zvao našeg predsjednika kluba. Naš predsjednik ima samo 39 godina, jedan od velikana litavske košarke, nikad nisam upoznao takvu osobu. I u Kaunas sam došao samo zbog njega.

Kako to mislite?

- OK, dobio sam priliku boriti se za dvostruku krunu, igrati europske kvalifikacije, ali Mantas Kalnietis me kupio onako "na prvu". Kad smo pregovarali, odmah je rekao svojim ljudima "dajte mu sve što traži". Ma ne radi se tu o novcu, već o povjerenju. Osjetite kad netko s vama priča s "figom u džepu", a kad je netko potpuno iskren i otvoren. Čovjek je bio vrhunski sportaš, sve razumije. Budžet kluba je četiri milijuna eura, mi smo ga sada "zduplali". I klubu osigurali još toliko novca. Tu su plaće između 4000 i 7000 eura neto, a mi smo napravili nevjerojatan uspjeh.

Stižu li vam nova pojačanja?

- Nećemo brzati, ali želimo dovesti još igrača. Znate mene, preferiram one koje poznajem, igrače iz Hrvatske. I za razliku od nekih kolega, nemam problem dovesti pet Hrvata u svoju momčad. Ovdje je ljetni prijelazni rok završio 15. srpnja, sad možemo dovoditi samo slobodne igrače. I to nam stvara problem.

Zanimljiva su i dosadašnja pojačanja Sopića. U napad su stigli Renan Oliveira koji lani nije dobio priliku u Sarajevu, Haris Kadrić koji je s Primorjem ispao iz prve slovenske i Leon Kreković koji je s Posušjem ispao iz prve bosanskohercegovačke lige, nekad je bio u Hajduku. Kaunasu sad slijedi Dinamo.

- Vidio sam, i Dinamo i Lech i Crvena zvezda, svi su željeli igrati protiv nas, a ja sam htio samo Dinamo. I znao sam da ćemo igrati s njima. Još dok smo letjeli na Kosovo na uzvratnu utakmicu s Dritom, rekao sam kako ćemo igrti s Dinamom. I vjerujte mi, za Dinamo je bolje što će igrati s nama, ne na Farskim Otocima.

POGLEDAJTE VIDEO: Zelena bakljada za Kauno

Pokretanje videa... VIDEO Navijači Kauno Žalgirisa slave prolaz u Ligi prvaka | Video: privatna arhiva

Kako to mislite?

- Odlazak na Farske Otoke je organizacijski jako zahtjevan. Morate računati na maglu, teško je uopće doći tamo. Možda poletite, možda ne. Možda sletite, a možda i ne. Tamo se igra na malom stadionu, to je umjetna trava, lopta je više u zraku nego na tlu, nitko nije favorit na Farskim Otocima. Iako je Dinamo razina više. Ovako će doći kod nas u Kaunas, to je prelijep grad, tu će se osjećati puno ugodnije. Stvarno sam sretan što Dinamo dolazi ovdje.

U utorak (20 sati) se vraćate na Maksimir...

- Već sam svima rekao, rođen sam u Zagrebu, dinamovac sam od prvog dana, kao takav ću i umrijeti. I prema tom klubu uvijek imam posebnu emociju. Opet, sad ću biti na suprotnoj strani, naravno da ću napraviti sve sa svojim dečkima kako bi ostvarili pozitivan rezultat, to je svima jasno.

Nećemo parkirati autobus na Maksimiru

Dinamu se u utorak vraća Luka Stojković.

- Ma on je dimenzija više, glupo mi je uopće pričati o njemu. Meni bi Stojković uvijek igrao, u bilo kojoj momčadi na svijetu, volim takve igrače. Njega i Kačavendu su usporile ozljede, kvaliteta tu nikad nije bila upitna. Stojković je po meni uz Mišića glavni pokretač Dinama, daje im drugu dimenziju. I time ne želim umanjiti vrijednost Zajca ili drugih igrača.

Što možemo od vas očekivati u Zagrebu?

- Budite sigurni, u Zagrebu nećemo "skinuti gaće". Realan sam, mi ćemo igrati svoj nogomet, pa kako god završi. Nećemo parkirati autobus ispred našeg gola, vidjeli smo kako je prošao Thun igrajući na takav način. Samo ne smijemo napraviti nekakvu glupost kao Švicarci, onda su nam šanse gotovo nikakve. Dinamo će biti jači za Prevljaka, on je bio neophodan Dinamu, sad imaju i igrača koji će rasteretiti Belju - završio je Sopić.