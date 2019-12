'Sorry, Joshua i Ruiz, neću vas gledati, moram na hamburger'

Molina je čovjek koji se dva puta borio za titulu, Joshua ga je svladao u četvrtoj rundi, Wilder u devetoj, a ja u trećoj. Mislim da to puno govori i da je dobra pozivnica za neka još jača imena koja su do sada odbijala moje izazove, započeo je u intervjuu za RTL Filip Hrgović, zadovoljno nakon pobjede protiv Erica Moline kojom je obranio internacionalni WBC pojas.

- Očekivao sam da će krenuti na neko iznenađenje, da će pokušati s tim širokim krošeima u prvoj, drugoj rundi. No nije previše uspio - komentirao je početak borbe Filip pa priznao:

- Pogriješio sam u drugoj rundi. Uspavao sam se, vidio sam da je gotov, pa sam primio par nepotrebnih udaraca. Sve ostalo je bilo dobro - smatra 'champ'.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Tradicija je tradicija

- Očekivao sam da ću više biti u ringu, da ću boksati više rundi, ali nisam. Brzo sam sve završio. On je bio spreman i u prvoj rundi ići na pod. Ubuduće ćemo raditi na tome, da završim takve situacije i prije. U timu vlada odlična atmosfera, svjestan sam da mogu još bolje, mogu biti opreznijih i brži - naglasio je Hrgović.

Bila je to dominacija Hrge. Od prve sekunde vidjelo se da mu Molina nije dorastao protivnik, da je pitanje vremena kad će hrvatski boksaš okončati meč. Već u prve dvije runde Meksikanac je triput bio na podu, u trećoj rundi pao je i četvrti put i to je bio kraj.

- Mislim da napredujem u svakom smislu, sve više se osjećam superiorno u ringu. Osjećam se snažno, kao da imam kontrolu i da mi nitko ništa ne može. Prejak sam - uz osmijeh je prokomentirao 'El Animal'.

Njegova je borba bila prije šlagera večeri, susreta Ruiza i Joshue, ali Filip ih neće gledati.

- Žao mi je, cijenim ih, ali tradicija je tradicija. Moram u McDonald's na hamburgere - iskreno je rekao Filip.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

'Želim na Igre'

Od Olimpijskih igara ne odustaje, iako je WBC prijeti kaznama svim boksačima koji će nastupiti na Olimpijskim igrama.

- I dalje želim predstavljati Hrvatsku na Olimpijskim igrama, bez obzira na sve sankcije kojima WBC maše. To mi je velika želja, želim za Hrvatsku osvojiti olimpijsku medalju,.

Molina se nekoliko puta tijekom meča žalio da ga je Hrgović udario nedozvoljenim udarcima, da ga je pogodio u potiljak.

- Nema pardona u ringu. Njegova je greška što on okreće glavu. To su dozvoljeni udarci. Sudac je tu da me upozori, ako se koristim nedopuštenim udarcima. Mogao mi je vratiti istom mjerom - govori pobjednik.

Kruže priče da će Filip opet boksati na proljeće, no on je čuo drugu verziju priče.

- Bilo je priča da će biti čak krajem veljače, priredba s puno teškaša u Londonu, ali ne znam što je s tim. Moram sjesti sa svojim timom i vidjeti što je s tim narednih dana.