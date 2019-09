Sorry, Kiki, može fotka? Matić slikao svoje sinove s Ronaldom

Nakon što je primila pet golova u Ukrajini, Srbiji je u Beogradu četiri zabio Portugal i udaljio je još malo od plasmana na Europsko prvenstvo.

- Čistog obraza napustili smo teren, a Portugal je zasluženo pobijedio. Iskoristio je svoja najjača oružja, a to su bila individualna kvaliteta, brzina i tehnika. Možda da nismo primili četvrti gol, možda bismo mi postigli treći. Razlika u kvaliteti vidjela se na terenu - rekao je nakon poraza jedan od najiskusnijih Nemanja Matić.

Iako je to bila tužna večer za domaćine na Marakani, nije baš za sve. Recimo, nije za Matićeve sinove. Njih je dvojicu nakon utakmice igrač Manchester Uniteda doveo do Cristiana Ronalda i zamolio ga za fotografiju s klincima.

Nasmijani ih je Ronaldo pozdravio, dao im peticu, a otac Nemanja, ha, što će, preuzeo je ulogu fotografa i ovjekovječio trenutak.

Matićev stariji sin, štoviše, dobio je još bolji poklon. Ronaldov dres. Jest da je u njemu zabio jedan od četiri gola. Ali kao da je to baš tako važno, zar ne?

Nemanja Matic's Son with Cristiano Ronaldo's shirt from last night's game against Serbia.pic.twitter.com/A4NXm6eIwx