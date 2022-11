Sosa: Emocije za Hrvatsku mi prolaze još od generacije U-14, a pritisak je najveći uoči Maroka

Borna Sosa (24) u kratko je vrijeme postao neizostavan član prvih 11 hrvatske nogometne reprezentacije i trebao bi napadati lijevom stranom u srijedu od 11 sati na stadionu u Al Baytu protiv Maroka. Lijevi bek Stuttgarta podijelio je razmišljanja s novinarima u ponedjeljak.

Kakav je osjećaj biti debitant na velikom natjecanju?

- Lijep je osjećaj, sigurno malo drugačiji nego neko drugo natjecanje ili utakmica, ipak je SP jednom u četiri godine i tu se sastaju najbolje reprezentacije svijeta. Samim tim predstavlja kvalitetno natjecanje kojem se svi veselimo, pa i ja. Jedva čekam da počne, da vidimo atmosferu na stadionima jer ih još nismo vidjeli, a to me jako zanima. Jedva čekam i nadamo se što boljem rezultatu.

Prije godinu i pol razmišljao si o Njemačkoj, sad si na SP-u u dresu Hrvatske. Kako se osjećaš?

- Emocije prolaze kroz mene još od generacije U-14 kad sam igrao za Hrvatsku, pa U-15, pa Svjetsko prvenstvo u Čileu. A sad ovaj SP, to je ostvarenje najvećeg cilja, san za svakog igrača. Presretan sam i jedva čekam da sve krene.

Kako komentiraš da je SP usred sezone?

- Što se tiče energetskog dijela, bolje je da je sad nego na kraju sezone, ali igrači koji su dobili manje ili veće ozljede nisu se stigli oporaviti do početka jer je puno manje vremena između klupskog dijela sezone i SP-a. Ali svi smo zdravi i puni energije za početak.

Maroko je blizu, koliki je pritisak?

- Mislim da je pritisak najveći za prvu utakmicu. On nas prati cijelu karijeru, ali početak je uvijek najvažniji i najstresniji. On te odredi za poslije. Puno je lakše ako pobijediš prvu utakmicu. Vidjet ćemo uvjete na stadionu, ali bilo bi lijepo dobiti prvu utakmicu. To nam je cilj i idemo u srijedu po tri boda.

Kako vidiš desnu stranu marokanskog napada?

- Imaju jako kvalitetnu desnu stranu, dosta kvalitetnih igrača. Ona je najaktualnija po medijima, s pravom jer imaju odlične igrače, ali imamo i mi odlične na lijevoj. Bit će dobra borba definitivno. Mi znamo njihove kvalitete, oni znaju naše. Najvažnije je tko će uzeti ta tri boda.

Hoćeš li imati najteži zadatak od svih igrača?

- Ne znamo tko će igrati. Ako to budem ja, imat ću težak zadatak. Ali imat ćemo i na desnoj strani isto, lijevo krilo im je odlično, pa i sredina im je dobra. Moramo se braniti kao momčad i napadati, a ne pojedinačno. To će presuditi.

Tko će biti pobjednik i koliko slova ima?

- Ako izuzmem nas, imat će devet slova i bit će, kao što je rekao Andrej, Lionel Messi.

