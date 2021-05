Borna Sosa (23) odlučio je nastupati za Njemačku. Tu više nema nikakve dvojbe, Hrvatska je izgubila mladog talenta. Branič Stuttgarta je donio konačnu odluku, tijekom današnjeg dana razgovarao i sa Zlatkom Dalićem kojem je priopćio svoju odluku. Naš se nogometaš javio za 24sata...

POGLEDAJTE VIDEO: Trening Vatrenih

- Gotovo je, moj stav se više ne može promijeniti. Zvali su me danas iz HNS-a, razgovarao sam i sa Zlatkom Dalićem, priopćio sam mu svoju odluku i tu više nema povratka. Izbornik je bio korektan, nije tu bilo nikakvih obećanja, poželio mi je sreću. Na koncu je i on shvatio da se tu više ništa ne može napraviti - rekao nam je Sosa pa nastavio:

- Uh da, tijekom jučerašnjeg dana dobio sam milijun poziva i poruka, ali to je bilo očekivano s obzirom na situaciju koju nitko nije mogao očekivati. Kontakti s Njemačkim nogometnim savezom počeli su prije tri mjeseca, a ja sam još u ožujku htio vidjeti svoju situaciju, kako će se sve odvijati na okupljanju. Na kraju sam vidio da nisam pozvan u Hrvatsku A selekciju, a Njemačka je poduzela sve mjere kako bi zaigrao za njih, valjda nitko u životu nije tako brzo dobio putovnicu kao ja.

Je li vas iznenadio poziv Nijemaca...

- Ma i nije me iznenadio, znam njihovu situaciju na mojoj poziciji, znam i kako na mene gledaju ovdje. Igram odlično u Bundesligi, imam 10 asistencija ove sezone, po svim ocjenama sam među tri najbolja lijeva beka lige. Njima je to sve bilo zanimljivo, oni nemaju slične igrače na toj poziciji. Svi znamo što Njemačka znači u nogometnom svijetu. Da, i na svim testovima sam oduševio, sve prošao sa stopostotnom točnošću.

A je li bilo kakvih kontakata s HNS-om? Znamo da su u HNS već mjesec dana znali kako vas 'ganjaju' Nijemci...

- Ne, baš nikakvog. To je i jedan od razloga zašto sam se odlučio za ovakav potez. Jednostavno, uskoro ću imati 24 godine, već sam tri sezone u Njemačkoj, još nikada nisam dobio poziv za Hrvatsku. OK, razumijem to, svatko ima pravo na svoj odabir. Njihova je odluka jasna, u HNS-u vjeruju da na toj poziciji ima boljih igrača od mene. Tako i ja imam pravo na svoj odabir, tu više nema povratka, tu se više ništa ne može promijeniti.

Kakav je dojam na vas ostavio direktor njemačke reprezentacije Oliver Bierhoff?

- On je prava legenda u Njemačkoj, puno smo pričali, sve mi je objasnio. I to ne jednom, već deset puta. Nastup na Europskom prvenstvu? Ma čak mi ni to nije bila krucijalna stvar u cijeloj priči, cijela moja situacija se brzo izdogađala, a pozivnice za Euro idu već za pet-šest dana. Ne mogu sa sigurnošću reći hoću li ići na Europsko prvenstvo, meni je važnije ono što će se poslije toga događati sljedećih 10 ili 12 godina. Da, ako odem na Euro, to će biti jako lijepo, a ako ne odem, znam da ću sljedeće godine ići na Svjetsko prvenstvo.

Jeste li već pričali s nekim hrvatskim reprezentativcima oko ove odluke, barem onima s kojima ste bliski?

- Naravno da jesam, svi su mi bili velika podrška, to mi je jako bitno. Znam da netko sa strane možda ne razumije ovu odluku, ali svaki sportaš koji je bio u sličnoj situaciji će ovo shvatiti.

Njemački mediji vas već mjesecima "guraju" u Bayern...

- Haha, ne mogu još ništa reći oko toga, puno toga se piše i priča, ali daleko je prijelazni rok. O tome se počelo pričati prije tri mjeseca, lijepo je kada za vas postoji interes takvoga kluba, ali nitko ne zna što će se u budućnosti događati.

Možete li zamisliti utakmicu Hrvatske i Njemačke u kojoj ćete vi biti na "suprotnoj" strani...

- Sada malo teže, ali mogao bih. Hrvatska ima sav moj respekt, ali igram za sebe, zbog sebe. I uvijek na terenu dajem svoj maksimum, bez obzira tko mi bio na suprotnoj strani.

Djelujete dosta mirno, iako je iza vas velika životna odluka...

- Tako je to kod mene, kada donesem neku odluku, onda stojim iza nje. Karijera mi ide dobro, sve je kako sam si zamislio u glavi, to mi je najbitnije - završio je Borna Sosa.