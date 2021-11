Hrvatska ženska rukometna reprezentacija, osvajačice brončanog odličja na posljednjem Europskom prvenstvu, u utorak će se zaputiti prema Španjolskoj, gdje će nakon deset godina izbivanja ponovno nastupiti na Svjetskom prvenstvu za koje su se proteklih tjedan dana pripremale u Poreču.

- Ne mogu to nazvati pripremama, to je jedan mikro ciklus koji je trajao tjedan dana i u kojem smo pokušali cure dovesti u optimalnu fizičku pripremu, da budu otprilike na istom nivou. S druge strane, radili smo dosta na obrambenoj formaciji 6-0 koja nam je jedna od najbitnijih. Dvije utakmice sa Slovenijom i zajednički trening su nam jako dobro došle da vidimo gdje smo. Mislim da smo u zadovoljavajućem stanju - izjavio je u izbornik Nenad Šoštarić koji je uoči putovanja morao skratiti popis na 16 igračica pa će u Hrvatskoj ostati Gabriela Gudelj i Elena Popović, ali će nastaviti s radom kako bi se mogle priključiti reprezentaciji ukaže li se za to potreba.

Put Španjolske će tako u utorak rano ujutro krenuti Tea Pijević, Ivana Kapitanović, Lucija Bešen, Paula i Stela Posavec, Andrea Šimara, Ana Turk, Josipa Mamić, Lara Burić, Katarina Ježić, Ana Debelić, Ćamia Mičijević, Larrisa Kalaus, Valentina Blažević, Dora Krsnik i Ivana Dežić.

- Sve skupa je dobro prošlo. Ostale smo zdrave i to je najbitnije. Idemo sretne, vesele, pune očekivanja na to svjetsko prvenstv - rekla je Ivana Kapitanović, jedna od tri golmanice koje su se našle na konačnom popisu.

- Maksimalno smo iskoristili ovo vrijeme koje smo provele zajedno. Dvije odigrane utakmice dobar su pokazatelj u kakvoj smo formi. Naravno, trebamo nastaviti u tom smjeru - optimistična je i kapetanica Katarina Ježić, jedina igračica iz ovog sastava koja je osjetila atmosferu igranja na svjetskom prvenstvu 2011. u Brazilu.

Upravo je reprezentacija te države ona koja će se "Kraljicama šoka" suprotstaviti u četvrtak, 2. prosinca (18 sati), u Castellon de la Plani.

- Najjači suparnik u grupi. Sve igračice igraju u Europi. To je prije svega iskusna ekipa, iako imaju i par mlađih dobrih igračica. Nadam se da ne griješim, ali mislim da nisu toliko kvalitetne na lijevom krilu. To je utakmica koja može dosta toga odrediti. Najvažnije je da mi budemo pravi, da tu priču zatvorimo kroz fazu obrane, jer je Brazil ipak više napadačka ekipa. Moramo ih u napadu raširiti i biti precizni u realizaciji - otkrio je izbornik Šoštarić generalni plan za dvoboj sa svjetskim prvakinjama iz 2013.

- Svi smo koncentrirani na Brazil. Znamo što nam ta utakmica nosi, jer je to najjača ekipa u skupini uz nas i očekujemo da će i Brazil izboriti prolaz. Najbitnije je za samopouzdanje kolektiva da u toj utakmici pobijedimo - istaknula je Ivana Kapitanović.

Osim Brazila, Hrvatsku u prvoj fazi natjecanja u skupini G očekuju još utakmice protiv reprezentacija Paragvaja (4. prosinca, 18 sati) i Japana (6. prosinca, 20.30 sati).

- Sve tri ekipe moramo shvatiti ozbiljno i na jednak način. Naravno, otvaranje s Brazilom bih istaknula kao najjačeg suparnika i bilo bi jako bitno za nas da se pobijedi - rekla je kapetanica Ježić, a podrobnije je o preostalim suparnicima nešto rekao izbornik Šoštarić.

- Paragvaj je kvalitetom daleko ispod Brazila, čak i ispod Argentine. Moj osnovni moto na bilo kojem prvenstvu je - ne podcijeni i ne precijeni. Iz utakmice u utakmicu moramo ići, jednako pristupiti Paragvaju kao što pristupamo Brazilu i Japanu. Japan je promijenio skoro sve igračice koje su bile na Olimpijskim igrama. Ostale su samo tri igračice koje igraju u Europi. Promijenili su i izbornika, Danca je zamijenio domaći trener koji je odgojio većinu igračica. To će sigurno biti jedan specifičan način igre. Dobro je što ćemo ih vidjeti u dvije utakmice, a imamo i snimku iz finala Azijskog prvenstva protiv Koreje pa će nam to biti smjernica.

Ivana Kapitanović zbog ozljede nije mogla biti s reprezentacijom na Europskom prvenstvu na kojem je senzacionalno osvojena brončana medalja, ali vjeruje da i u Španjolskoj može biti nastavljen niz dobrih rezultata.

- Stvarno mislim da ćemo imati kontinuitet. I prošle godine sam govorila da to nije odjednom došlo, da se to godinama gradilo. Lijepo je da nas respektiraju, da se pripremaju za nas, da nismo tamo neka Hrvatska koju će pregaziti. Mislim da zaslužujemo to poštovanje, jer znamo što radimo i mislim da to radimo dobro - rekla je hrvatska golmanica, a u to je uvjeren i izbornik Šoštarić:

- Kad smo kretali 2017. jako malo njih je vjerovalo u ono što radimo. Skoro nitko, osim nas u uskom krugu ljudi i igračica. Znali smo da se školovanje plaća. Sad smo postali vrlo zanimljivi svima, jer su shvatili da nismo jednodnevni hit, već pokušavamo biti nešto što će trajati duže vremena. Najveći ponos budi to što su ovi ljudi, kad se sretnu na pripremama, veseli da su u reprezentaciji, da su radosne što su zajedno i da uživaju u tome. To nas na neki način drži i osnova je svega.

Šoštarić nije čovjek koji će poletjeti u nebo nakon jednog uspjeha, niti će obećavati nova čuda. No, u jedno je siguran:

- Mi ćemo dati maksimum, kao što to uvijek činimo. Jedno što sigurno mogu očekivati od nas je da mogu biti ponosni na način na koji se cure bore za boje svog dresa i za svoju domovinu. Dugo nas nije bilo na velikom svjetskom natjecanju i bit će zanimljivo vidjeti gdje smo u odnosu na ekipe iz Južne Amerike i Azije s kojima dugo nismo igrali. Vjerujem u ljude s kojima radim, vjerujem u cure s kojima radim i vjerujem u to što radim. Kad to sve zbrojite, vjerujem da će to donijeti dobar rezultat - zaključio je izbornik hrvatskih rukometašica.

Popis putnica na SP U Španjolsku

TEA PIJEVIĆ, ALBA FEHERVAR KC

IVANA KAPITANOVIĆ, METZ HANDBALL

LUCIJA BEŠEN, RK LOKOMOTIVA ZAGREB

PAULA POSAVEC, RK KRIM MERCATOR

ANDREA ŠIMARA, RK LOKOMOTIVA ZAGREB

ANA TURK, RK PODRAVKA VEGETA

JOSIPA MAMIĆ, RK LOKOMOTIVA ZAGREB

LARA BURIĆ, RK LOKOMOTIVA ZAGREB

KATARINA JEŽIĆ, HC SIÓFOK KC

ANA DEBELIĆ, VIPERS KRISTIANSAN

ĆAMILA MIČIJEVIĆ, METZ HANDBALL

LARISSA KALAUS, RK PODRAVKA VEGETA

VALENTINA BLAŽEVIĆ, CS MAGURA CISNADIE

STELA POSAVEC, RK LOKOMOTIVA ZAGREB

DORA KRSNIK, PLAN DE CUQUES HB

IVANA DEŽIĆ, ŽRK KOKA VARAŽDIN