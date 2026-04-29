Šoštarić zabio devet golova u porazu protiv Mandićevih

U prvom susretu četvrtfinala rukometne Lige prvaka Magdeburg je na gostovanju pobijedio Pick Szeged sa 35-28, dok su Sporting i Aalborg odigrali 31-31. U preostala dva četvrtfinalna susreta u četvrtak se sastaju Veszprem - Fuchse Berlin, te Nantes - Barcelona. Aktualni europski prvak Magdeburg napravio je veliki korak prema plasmanu na završni Final Four koji će se sredinom lipnja održati u Kolnu.

Njemački sastav je na gostovanju pobijedio mađarski Pick Szeged sa 35-28. Magdeburg su do pobjede predvodili Gisli Kristjansson i Albin Lagergren sa po sedam golova, dok je Felix Claar dodao šest golova. Sergej Hernandez je imao 11, a naš Matej Mandić jednu obranu.

Kod domaćina sjajnu predstavu je pružio hrvatski reprezentativac Mario Šoštarić postigavši devet golova. Slovenac Borut Mackovšek je dodao sedam golova. Drugi Hrvat u redovima Szegeda Marin Jelinić nije igrao danas.

U drugom susretu večeri nije bilo pobjednika, Sporting i Aalborg su remizirali 31-31. Francisco Costa je predvodio Sporting sa 12 golova, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Mads Hoxer sa sedam golova.