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DOJMOVI NAKON PROLASKA

Šotiček: Rakow? Bit će puno teže, idemo se tamo potući...

Piše Tomislav Gabelić, Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Šotiček: Rakow? Bit će puno teže, idemo se tamo potući...
Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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HAJDUK - ŽALGIRIS 4-0 Nogometaši Hajduka izborili su 4. pretkolo Konferencijske lige gdje ih čeka poljski Rakow

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Nogometaši Hajduka bez prevelikih problema potvrdili su ulazak u 4. pretkolu Konferencijske lige. Uzvratu u Splitu slavili su s 4-0 i tako s ukupnih 9-2 prošli dalje. Sjajan je u uzvratu bio Anđelo Šutalo, koji je bio konstantna napast za braniče gostiju. 

- Bogu hvala. Igrači su dali svoj maksimum, pobjeda od 4-0 sama za sebe govori - istaknuo je Šutalo koji je oduševljen atmosferom u i oko kluba.

Fussball: Kroatien: UEFA Conference League Qualifikation 2026/2027 - 3. Runde, 13.08.2026 - HNK Hajduk Split (Kroatien)
Foto: IMAGO/Luka Kolanovic/IMAGOSPORT

- Ekipa mi dosta pomaže i se ide svojim tijekom. Zahvalan sam navijačima. Zadovoljan sam trenerom i svime u klubu. Naravno da ima još mjesta za napredak, ali trudom i radom sve se može postići - istaknuo je Šutalo koji je dobio gromoglasan pljesak publike. 

Veliki pljesak dobio je i Marin Šotiček

- Kad smo zabili taj prvi gol, sve je bilo lakše. Naravno da nam je ta pobjeda bitna za samopouzdanje. Sad nam je fokus na Gorici, a kad to dobijemo onda je fokus na Rakowu - ističe Šotiček koji vjeruje da njegova momčad može proći u Konferencijsku ligu. 

- Naravno da uvijek može bolje. .Bit će teško gostovanje, no to možemo dobiti. Bit će puno teža utakmica nego protiv Žalgirisa, ali trebamo se potući - zaključio je Šotiček i dodao za kraj da je publika na Poljudu najbolja u Hrvatskoj.

Fussball: Kroatien: UEFA Conference League Qualifikation 2026/2027 - 3. Runde, 13.08.2026 - HNK Hajduk Split (Kroatien)
Foto: IMAGO/Luka Kolanovic/IMAGOSPORT

Bivši igrač Hajduka u dresu Žalgirisa drži da Hajduk može proći poljski Rakow. 

- Iskreno mislim da se mogu potući za ulazak u grupnu fazu. Od srca želim da Europa ponovno dođe u Split, da sve živne i stigne  na razinu na kojoj treba biti - rekao je Petar Bosančić, branič Žalgirisa.

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VIDEO Hajduk - Žalgiris 4-0: 'Bili' u drugom dijelu slomili Litavce i izborili 4. pretkolo

Hajduk je s ukupnih 9-2 protiv Žalgirisa izborio 4. pretkolo Konfrencijske lige gdje ih čeka poljski Rakow

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