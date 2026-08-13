Šotiček: Rakow? Bit će puno teže, idemo se tamo potući...

Nogometaši Hajduka bez prevelikih problema potvrdili su ulazak u 4. pretkolu Konferencijske lige. Uzvratu u Splitu slavili su s 4-0 i tako s ukupnih 9-2 prošli dalje. Sjajan je u uzvratu bio Anđelo Šutalo, koji je bio konstantna napast za braniče gostiju.

- Bogu hvala. Igrači su dali svoj maksimum, pobjeda od 4-0 sama za sebe govori - istaknuo je Šutalo koji je oduševljen atmosferom u i oko kluba.

Foto: IMAGO/Luka Kolanovic/IMAGOSPORT

- Ekipa mi dosta pomaže i se ide svojim tijekom. Zahvalan sam navijačima. Zadovoljan sam trenerom i svime u klubu. Naravno da ima još mjesta za napredak, ali trudom i radom sve se može postići - istaknuo je Šutalo koji je dobio gromoglasan pljesak publike.

Veliki pljesak dobio je i Marin Šotiček.

- Kad smo zabili taj prvi gol, sve je bilo lakše. Naravno da nam je ta pobjeda bitna za samopouzdanje. Sad nam je fokus na Gorici, a kad to dobijemo onda je fokus na Rakowu - ističe Šotiček koji vjeruje da njegova momčad može proći u Konferencijsku ligu.

- Naravno da uvijek može bolje. .Bit će teško gostovanje, no to možemo dobiti. Bit će puno teža utakmica nego protiv Žalgirisa, ali trebamo se potući - zaključio je Šotiček i dodao za kraj da je publika na Poljudu najbolja u Hrvatskoj.

Foto: IMAGO/Luka Kolanovic/IMAGOSPORT

Bivši igrač Hajduka u dresu Žalgirisa drži da Hajduk može proći poljski Rakow.

- Iskreno mislim da se mogu potući za ulazak u grupnu fazu. Od srca želim da Europa ponovno dođe u Split, da sve živne i stigne na razinu na kojoj treba biti - rekao je Petar Bosančić, branič Žalgirisa.