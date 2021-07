Znao sam da ćemo izboriti finale, ali znao sam i da će biti teško. Danska je podcijenjena momčad, a stvorili su nam mnogo problema. Nije lako kad netko tako dugo čeka polufinale kao što smo mi čekali. Ušli smo u finale s igračima koji imaju jako malo internacionalnog iskustva i oni su napravili sjajan posao. Naciji smo priredili sjajnu večer i drago mi je zbog toga. Patili smo u Moskvi protiv Hrvatske, sad smo to ispravili, rekao je engleski izbornik Gareth Southgate nakon pobjede protiv Danske (2-1) i prolaska u finale Europskog prvenstva.

Dočekali su Englezi toliko željeno finale, 'It's coming home' orilo se engleskim trgovima, ali zasigurno neće ostati zapamćeni po 'vrhunskoj igri' kojom su ušli u finale, već o spornom penalu iz 104. minute. Iako se gotovo svi slažu da nema govora o penalu, tako ne misli VAR soba i - Raheem Sterling na kojemu je bio prekršaj.

- To je definitivno bio penal. Ušao sam u šesnaesterac, a on je ispružio nogu i bio je to čisti penal. Bila je to vrhunska izvedba. Morali smo potegnuti jako, primili smo prvi gol na turniru. Znali smo da moramo biti strpljivi i izjednačili. Znali smo da ih možemo samljeti i dobili penal, sad se moramo usredotočiti na vikend - zaključuje igrač Manchester Cityja.

U finalu ih čeka Italija, a Gareth Southgate mora odabrati dobitnu kombinaciju za utakmicu pred domaćom publikom na 'hramu nogometa'.

- U finalu smo, moramo uživati, ali i razmišljati kako da preskočimo tu posljednju prepreku. Italija je jako dobra ekipa, u obrani imaju ratnike. Rekli smo da će cijela nacija pamtiti ovaj Euro, a sad moramo završiti posao. Finala su tu da se pobjeđuju - zaključio je engleski izbornik.