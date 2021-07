Tužan sam i emotivno potrošen. Uvijek gledam suce na pozitivan način, ali ovo što se večeras dogodilo je doista neprihvatljivo, skoro i skandalozno. Dosuditi ovakav penal mimo ritma utakmice gdje gotovo kontakta i nema, možda da ga je i bilo je kao list papira, ali za mene je ovo neprihvatljivo od strane suca i VAR sobe, jasan je bio HRT-ov sudački ekspert Marijo Strahonja nakon užasno dosuđenog penala koji je 'gurnuo' Englesku prema pobjedi protiv Danske (2-1) i finalu Europskog prvenstva.

Utrčao je Raheem Sterling u 104. minuti u danski šesnaesterac, ušao između Maehlea i Jensena pa nedugo nakon toga na kontakt s danskim stoperom pao kao da ga je pogodila velika sila, a ne maleni dodir. Nadalje, postavljalo se pitanje je li problematična bila i druga lopta koja je bila u terenu u trenutku penala.

- Lopta je bila u terenu, ali je mirovala i nije utjecala na igru ni igrače. Međutim, ljudi dragi ovdje ne postoji kontakt. Ako je sudac nasjeo na ovo, onda je apsolutno VAR soba morala reagirati, ovo je polufinale Eura i ovakve se stvari ne mogu suditi - rekao je bivši sudac pa nastavio o glavnom sucu Dannyju Makkelieju:

- On je iste sekunde donio odluku i u tom je trenutku imao obvezu prenijeti u VAR sobu što je vidio. On je očito rekao da je vidio da je netko udario Sterlinga u sobi. Ali ti suci u sobi su u nekim utakmicama na terenu i vidjeli su kontakt, ali ako je to za njih kontakt onda više ne bi smjeli biti na terenu. Oni su trebali reći 'Danny, molim te, idi još jednom provjeri na ekran', ali oni su potvrdili njegovu odluku. Potpuno krivo.

A u VAR sobi je bila nizozemska ekipa predvođena Polom van Boekelom koja svome sunarodnjaku nije dala drugu priliku.

- Uopće vam ne mogu objasniti kako se to dogodilo, ovi su suci prolazili bezbroj vježbi, teško mi je što govoriti o ovoj situaciji, apsolutno neprihvatljiva odluka - zaključio je Strahonja.

Imali su Englezi neku terensku inicijativu u produžetcima, ali na kraju se uopće neće pričati o utakmici, već samo o ovom penalu.

- 'Ajmo reći da su Englezi bili malo bolji, ali njihov stadion, sve se to isfavoriziralo da dođu do pobjede. Nije penal, ja ga ne bih sudio. Danci su sigurno pokradeni! Da je dvaput pogledao ovu situaciju, ne bi tako sudio. Nema povratka, ali žalostan sam zbog Danaca - rekao je Robert Prosinečki u HRT-ovoj emisiji Europeo.

A ravnodušan nije bio ni čovjek koji se sjeća svakog trenutka SP-a 1966. i fantomskog gola Geoffa Hursta za osvajanje Svjetskog prvenstva Engleza (4-2) protin Zapadne Njemačke.

- Ostat će mrlja, ali ne mala, nego ogromna. Ali moralo se to dogoditi, ne mogu drugačije objasniti odluku suca. Kontakt je možda minimalni, ali Moehle povlači nogu. I taj pad, diving, simuliranje... Strašno! - zaključio je Anton Samovojska.