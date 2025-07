SP 2026.: Čuvajte se oluja, ali možete i do jeftinih ulaznica...

Što smo naučili od tek završenog Svjetskog klupskog prvenstva održanog u Sjedinjenim Državama i kako će nam to poslužiti da se pripremimo za SP sljedeće godine, koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Kao prvo, pazite se vrućina i grmljavinskog nevremena, ističu britanski mediji.

I dok bi jedan od najvećih genijalaca modernog doba Nikola Tesla za vrijeme grmljavine promatrao nebo i razmišljao kako to pretvoriti u besplatnu energiju za široke mase, u SAD-u nema šale kad sijevaju munje. Kada se u krugu od 16 km od stadiona zabilježi grmljavinsko nevrijeme utakmica se prekida i nastavlja se pola sata nakon što prestane sijevati. Tako su zbog grmljavine dvije Benficine utakmice, protiv Auckland Cityja u Orlandu te protiv Chelseaja u Charlotteu, bile prekinute na dva sata. Srećom, u Orlandu imate turistički zanimljive atrakcije, Disney World, Legoland i SeaWorld.

Foto: Jeenah Moon

Vrućine su brutalne, a u kombinaciji s visokom vlažnošću zraka postaju vrlo opasne po zdravlje pa temperatura od 39 stupnjeva Celzijevih daje učinak kao da je 50 stupnjeva. Iako Philadelphia važi za prilično ugodno mjesto u ljetnom razdoblju, tamo su policijski psi na ulazu u "Lincoln Financial" stadion morali na nogama imati "crocsice" da ne bi dobili opekline od užarenog asfalta.

Zbog velike vrućine trener Borussije Dortmund Niko Kovač je u utakmici protiv južnoafričkog Mamelodija u Cincinnatiju svoje pričuvne igrače u prvom poluvremenu ostavio u svlačionici, a sam je kazao da se znojio kao da je u sauni.

Dobra stvar je što je Fifa nametnula fluktuirajuće cijene ulaznica za utakmice Svjetskog klupskog prvenstva, a očekuje se da će tako biti i sljedeće godine na SP-u. Tako ste ulaznicu za polufinale između Chelseaja i Fluminensea, čija je početna cijena bila 470 dolara, na kraju mogli kupiti za svega 13 dolara.

Foto: Susana Vera

Važno je i na kojem stadionu ćete gledati utakmicu. Na Svjetskom klupskom prvenstvu samo je "Mercedes-Benz" stadion u Atlanti (kapacitet 75.000 gledatelja) bio potpuno natkriven. To je vjerojatno najkomforniji stadion na svijetu i na njemu svoje utakmice igraju Atlanta Falconsi (NFL) i Atlanta United (nogomet MLS). Dovršen je 2017. godine, koštao je oko dvije milijarde dolara, ima puno barova i restorana te savršenu klimatizaciju. Scene otvaranja i zatvaranja njegovog pomičnog krova daju vam osjećaj kao da ste u nekom SF filmu.

Također, do "Mercedes-Benz" stadiona u Atlanti lakoćom možete stići podzemnom željeznicom, dok recimo "Hard Rock" stadion u Miamiju, na kojem će za vrijeme SP-a biti odigrano sedam utakmica, nije direktno povezan javnim prijevozom. Možete do njega doći Uberom, ali to morate napraviti satima prije utakmice jer se tri sata prije susreta zatvaraju prilazne ceste.

Velike udaljenosti između gradova domaćina Svjetskog nogometnog prvenstva također će biti problem, dok su na SP 2022. u Kataru svi stadioni bili u krugu od 70 kilometara.

Foto: Susana Vera