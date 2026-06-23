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SP: Cristiano Ronaldo zabio na šestom različitom prvenstvu. Messi i dalje uvjerljivo vodi

Piše HINA,
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SP: Cristiano Ronaldo zabio na šestom različitom prvenstvu. Messi i dalje uvjerljivo vodi
Foto: Phil Noble

Prvi gol na SP-ima Ronaldo je zabio još 17. lipnja 2006. protiv Irana

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Kapetan portugalske nogometne reprezentacije, 41-godišnji Cristiano Ronaldo postao je prvi igrač koji je postigao pogodak na šest različitih svjetskih prvenstava nakon što je zabio za 1-0 prednost Portugala protiv Uzbekistana u 6. minuti susreta 2. kola skupine K u Houstonu.

Ronaldo je s pet metara u mrežu proslijedio prizemni ubačaj Cancela s desnog krila.

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Prvi gol na SP-ima Ronaldo je zabio još 17. lipnja 2006. protiv Irana, 2010. je u JAR-u zabio jedan gol, jednom je bio i strijelac 2014. u Brazilu, 2018. u Rusiji je zabio tri puta, a 2022. u Katru jednom.

Messi i Ronaldo

Cristiano Ronaldo je pogocima protiv Uzbekistana na Svjetskom prvenstvu 2026. godine stigao do svog 10. pogotka u povijesti ovog natjecanja. Tim je postignućem postao prvi igrač u povijesti koji je postigao barem jedan pogodak na 6 različitih Svjetskih prvenstava (2006., 2010., 2014., 2018., 2022. i 2026.).

Vječni rival Lionel Messi ima 18 pogodaka na kontu, što se tiče Mundijala te je u dvije utakmice ovog prvenstva srušio Miroslava Klosea koji je dugo bio na tronu najboljih strijelaca SP-a sa 16 pogodaka.

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