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Portugalci okrenuli leđa Ronaldu. Ne žele ga u prvih 11

Piše Filip Sulimanec,
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Portugalci okrenuli leđa Ronaldu. Ne žele ga u prvih 11
Foto: Marco Bello

U medijima i među navijačima sve su glasniji pozivi da izbornik Roberto Martínez pruži priliku mlađim napadačima poput Gonçala Ramosa

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Prema anketi portugalskog sportskog lista A Bola, velik dio navijača smatra da Cristiano Ronaldo ne bi trebao biti u početnoj postavi Portugala. Rasprava se pojačala nakon njegovih slabijih nastupa i remija Portugala protiv DR Konga na Svjetskom prvenstvu. 

U medijima i među navijačima sve su glasniji pozivi da izbornik Roberto Martínez pruži priliku mlađim napadačima poput Gonçala Ramosa, dok drugi i dalje brane Ronaldovu ulogu zbog njegova iskustva i statusa kapetana.

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 Jedini pogodak Portugala postigao je João Neves, veznjak PSG-a, koji se u glasovanju čitatelja nametnuo kao najvažniji igrač Portugala. 

- Mislim da je on igrač na kojeg se toliko usredotočuje, on je vjerojatno najveći primjer kako se usredotočiti na aspekte na koje se može utjecati, način na koji se oporavlja, način na koji se priprema, način na koji trenira - rekao je Martinez uoči utakmice s Uzbekistanom.

- On je dobar primjer za nas, za sve nas. Ovo je šesti put da igra na Svjetskom prvenstvu, a on je igrač koji dugo brani i igra za svoju zemlju. Dakle, on stvarno želi nastaviti napredovati, doprinositi momčadi i on je zaista uzor našoj momčadi - dodao je Martinez.

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