SP UŽIVO: Ancelottijev Brazil na Haalanda i društvo, Engleska pred izazovom na 2200 metara

MAROKO I FRANCUSKA PROŠLI

Jučerašnji dan donio je dvije različite utakmice. Maroko je postao prvi četvrtfinalist nakon što je u Houstonu uvjerljivo svladao Kanadu 3-0. Iako su Kanađani u prvom dijelu bili bolji, golman Yassine Bounou bio je sjajan. U nastavku je Maroko ubacio u višu brzinu te golovima Azzedinea Ounahija i Soufianea Rahimija osigurao prolazak. "Lavovi Atlasa" sada čekaju Francusku, koja je u Philadelphiji imala teži posao.

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Dvoboj Francuza i Paragvaja odigran je u jednom od najtoplijih termina u povijesti Mundijala. Temperatura je dosezala 37 stupnjeva, a Paragvajci, koji su prethodno izbacili Njemačku na penale, postavili su čvrst obrambeni blok. Dugo su frustrirali Mbappéa i društvo, no aktualni prvaci su na kraju ipak slomili njihov otpor i pobijedili 1-0 sedmim golom Kyliana Mbappea.

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