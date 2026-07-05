Ancelottijev Brazil muči Haaland, a Engleze na Azteci čeka pakao na 2200 metara! Maroko je već u četvrtfinalu, Francuska se znojila na 37 stupnjeva pa prošla uz puno nervoze
SP UŽIVO: Ancelottijev Brazil na Haalanda i društvo, Engleska pred izazovom na 2200 metara
Jučerašnji dan donio je dvije različite utakmice. Maroko je postao prvi četvrtfinalist nakon što je u Houstonu uvjerljivo svladao Kanadu 3-0. Iako su Kanađani u prvom dijelu bili bolji, golman Yassine Bounou bio je sjajan. U nastavku je Maroko ubacio u višu brzinu te golovima Azzedinea Ounahija i Soufianea Rahimija osigurao prolazak. "Lavovi Atlasa" sada čekaju Francusku, koja je u Philadelphiji imala teži posao.
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Dvoboj Francuza i Paragvaja odigran je u jednom od najtoplijih termina u povijesti Mundijala. Temperatura je dosezala 37 stupnjeva, a Paragvajci, koji su prethodno izbacili Njemačku na penale, postavili su čvrst obrambeni blok. Dugo su frustrirali Mbappéa i društvo, no aktualni prvaci su na kraju ipak slomili njihov otpor i pobijedili 1-0 sedmim golom Kyliana Mbappea.
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Engleska gostuje kod domaćina Meksika na legendarnoj Azteci, a najveći protivnik "Gordom Albionu" neće biti samo meksička momčad, već i ekstremni uvjeti. Utakmica se igra na nadmorskoj visini od 2200 metara, što je ogroman hendikep za momčadi nenavikle na takve okolnosti.
Očekuje se da će domaćin nametnuti visok tempo od samog početka kako bi iskoristio tu prednost. Fifa je razmišljala o pomicanju utakmice šest sati ranije zbog mogućnosti grmljavinske oluje za večer, ali je na koncu od svega odustala pa će se utakmica igrati od 19 sati po lokalnom, odnosno 2 ujutro po hrvatskom vremenu. Pobjednik ovog dvoboja u četvrtfinalu ide na boljeg iz susreta SAD-a i Belgije.
Brazilci u dvoboj ulaze nakon tijesne pobjede 2-1 protiv Japana, izborene u nadoknadi. Carlo Ancelotti suočava se s problemima u veznom redu. Lucas Paquetá ozlijedio je zadnju ložu i neće igrati, a upitan je i Casemiro. Iako je 34-godišnjak zabio gol Japancima, djelovao je umorno, a sada ga čeka dvoboj s Martinom Ødegaardom. Ancelotti bi zbog ozljede mogao povući Matheusa Cunhu na poziciju "desetke", dok bi priliku u vrhu napada mogao dobiti mladi Endrick.
Na krilima su sigurni Vinicius Junior, kandidat za Zlatnu kopačku, i Rayan. Stoperski par Marquinhos - Gabriel ulijeva povjerenje, no bekovi su problematični. Posebno će biti vrlo zanimljiv dvoboj Arsenalovog Gabriela i Erlinga Haalanda, rivala iz Premier lige. Norvežani su također s 2-1 prošli Obalu Bjelokosti i dokazali da su s pravom smatrani "dark horseom".
Svjetsko prvenstvo nastavlja se dvama velikim okršajima osmine finala nakon što je Maroko osigurao četvrtfinale, a Francuska se probila dalje u ekstremnim uvjetima. Brazil Carla Ancelottija ide na Norvešku Erlinga Haalanda, dok Englesku u Mexico Cityju čeka paklena atmosfera i domaći Meksiko.
5.7., 22.00: Brazil - Norveška (OF3, New Jersey)
6.7., 2.00: Meksiko - Engleska (OF4, Mexico City)