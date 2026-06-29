SP UŽIVO Kanada je prošla u osminu finala, a Njemačka i Brazil će na Paragvaj i Japan

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Već je 19. dan Svjetskog prvenstva! Nakon otvaranja nokaut-faze, danas su na rasporedu još dvije utakmice šesnaestine finala, a ulozi su veliki.

Program otvara dvoboj Brazila i Japana, koji počinje u 19 sati po hrvatskom vremenu. Brazilci ulaze kao jedni od glavnih favorita za naslov, ali Japan je u skupini pokazao da može parirati i najjačim reprezentacijama te će pokušati prirediti novo veliko iznenađenje.

Od 22.30 sati igra se susret Njemačke i Paragvaja. Nijemci žele opravdati status favorita, no Paragvaj je odličnim igrama u skupini izborio nokaut-fazu i vjeruje da može do još jednog velikog rezultata.

1/16 FINALA: Brazil – Japan (19.00)

1/16 FINALA: Njemačka – Paragvaj (22.30)