TKO IGRA NA SP-U? Brazil i Japan od 19 sati igraju prvi susret šesnaestine finala, a od 22.30 sati slijedi dvoboj Njemačke i Paragvaja. Prvi susret 16-ine finala završio je pobjedom Kanade nad Južnom Afrikom
SP UŽIVO Kanada je prošla u osminu finala, a Njemačka i Brazil će na Paragvaj i Japan
Kanada je golom Eustaquija u sudačkoj nadoknadi svladala Južnu Afriku 1-0 i izborila prvu osminu finala u povijesti.
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Već je 19. dan Svjetskog prvenstva! Nakon otvaranja nokaut-faze, danas su na rasporedu još dvije utakmice šesnaestine finala, a ulozi su veliki.
Program otvara dvoboj Brazila i Japana, koji počinje u 19 sati po hrvatskom vremenu. Brazilci ulaze kao jedni od glavnih favorita za naslov, ali Japan je u skupini pokazao da može parirati i najjačim reprezentacijama te će pokušati prirediti novo veliko iznenađenje.
Od 22.30 sati igra se susret Njemačke i Paragvaja. Nijemci žele opravdati status favorita, no Paragvaj je odličnim igrama u skupini izborio nokaut-fazu i vjeruje da može do još jednog velikog rezultata.
1/16 FINALA: Brazil – Japan (19.00)
1/16 FINALA: Njemačka – Paragvaj (22.30)