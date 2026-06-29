Tko je Stephen Eustaquio? Heroj Kanade odveo je 'crvene' u prvu i povijesnu osminu finala SP-a

Stephen Eustáquio stupa na teren, a misli mu lete prema onima koji ga ne mogu gledati s tribina. Zamjenik kapetana kanadske nogometne reprezentacije i ključni veznjak Porta nije samo sportaš na vrhuncu karijere, već čovjek kojeg su u samo godinu dana oblikovale nezamislive obiteljske tragedije. Njegova priča nije samo priča o nogometnom uspjehu, već o snazi, otpornosti i pronalaženju novog smisla u igri i životu nakon što je izgubio oba roditelja.

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Između dva svijeta

Rođen 21. prosinca 1996. u Leamingtonu, Ontario, Stephen je dijete portugalskih imigranata, Armanda i Esmeralde, koji su u Kanadu došli u potrazi za boljim životom. No, korijeni su bili prejaki. Kada mu je bilo sedam godina, obitelj se vratila u Portugal, u rodni Nazaré, gradić poznat po ribarskoj tradiciji. Ta dvojnost identiteta pratila ga je kroz cijelo odrastanje i nogometnu karijeru. Prve nogometne korake napravio je u Kanadi, ali se kao igrač formirao u Portugalu, prolazeći kroz niželigaške klubove poput Nazarenosa i Torreensea.

Foto: Lisi Niesner

Njegov talent nije dugo ostao nezapažen. Nakon epizoda u Leixõesu i Chavesu, gdje je skrenuo pozornost na sebe, uslijedio je transfer u meksički Cruz Azul u siječnju 2019. godine. Taj se potez, međutim, pretvorio u noćnu moru. U svom debiju, samo nekoliko minuta nakon ulaska u igru, doživio je tešku ozljedu prednjih križnih ligamenata koja ga je s terena udaljila osam mjeseci.

Bio je to period iskušenja koji ga je, kako će se kasnije pokazati, samo ojačao. Povratak u Portugal, prvo na posudbu, a zatim i trajno u Paços de Ferreiru, bio je pun pogodak. Tamo je oživio karijeru i igrama se nametnuo kao jedan od najboljih veznjaka lige, što mu je u siječnju 2022. donijelo transfer života - prelazak u redove velikana Porta.

Foto: Matthew Childs

Tragedija koja je promijenila sve

Dok je na terenu nizao uspjehe i s Portom osvajao trofeje, uključujući naslov prvaka i nekoliko kupova, privatni život zadavao mu je najteže udarce. Njegovoj majci Esmeraldi dijagnosticiran je tumor na mozgu 2022. godine. Bio je to početak najtežeg razdoblja u njegovom životu.

‌- Patila je. Došlo je do točke kada to više nije bilo zdravo ni za nju. Nije bilo zdravo za mog oca koji je bio uz nju i pokušavao joj pomoći. Nije bilo zdravo ni za nas - tiho je ispričao Eustáquio za The Athletic.

Foto: Matthew Childs

Sudbina je htjela da vijest o njezinoj smrti sazna na najokrutniji mogući način. Dana 15. travnja 2023., tijekom utakmice Porta protiv Santa Clare, trener Sérgio Conceição izvadio ga je iz igre u 56. minuti. Eustáquio je bio zbunjen, igrao je dobro. Tek kad je stigao do svlačionice, gdje su ga čekali djevojka i majčin liječnik, shvatio je da je njegova majka preminula. Iako mu je klub ponudio odmor, vratio se treninzima gotovo odmah, igrajući za oca Armanda.

No, tragedijama tu nije bio kraj. Samo godinu dana kasnije, u travnju 2024., njegov otac Armando, koji je cijeli život radio teške poslove na trajektima kako bi prehranio obitelj, iznenada je preminuo od srčanog udara. U manje od godinu dana, Stephen je ostao bez oba roditelja.

Foto: DANIEL COLE

Nova snaga u dresu Kanade

Iako je u mlađim kategorijama predstavljao Portugal, 2019. godine donio je konačnu odluku da će na seniorskoj razini igrati za zemlju u kojoj je rođen. Ta se odluka pokazala ispravnom. Postao je srce i duša kanadske reprezentacije, predvodnik generacije koja je izborila Svjetsko prvenstvo u Katru 2022., prvo za Kanadu nakon 36 godina.

Bol i tuga pretvorili su se u motivaciju. Svaki izlazak na teren postao je posveta roditeljima.

‌- Ako me pitate jesam li s 20 godina na svakom treningu i utakmici razmišljao o tome kao da mi je posljednja? Ne, bio sam dijete, bio sam naivan. Ali sada moram uzeti u obzir: 'U redu, zašto sam ja ovdje?' - priznaje Eustáquio.

Foto: DANIEL COLE

Njegova zrelost i mentalna snaga nisu prošle nezapaženo. Kanadski izbornik Jesse Marsch opisao ga je kao "mentalno najzrelijeg, najpažljivijeg, najjasnijeg i najsigurnijeg igrača u momčadi". U jeku najvećih životnih gubitaka, dobio je i najveći dar. Njegova partnerica Constança rodila je kćer Beneditu, koja mu je postala novi izvor snage i razlog za borbu. Postao je i ambasador kanadske zaklade za borbu protiv tumora na mozgu, koristeći svoju platformu za podizanje svijesti o bolesti koja mu je oduzela majku. Stephen Eustáquio danas igra s novom svrhom, kao vođa na terenu i tihi heroj izvan njega, čija životna priča nadilazi granice sporta.

*uz korištenje AI-ja