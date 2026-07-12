U nedjelju u noći posljednji četvrtfinalni dvoboj igraju Argentina i Švicarska u Kansas Cityju. Branitelji naslova Argentina dolaze nakon dramatičnog preokreta 3-2 nad Egiptom, dok Haaland sa sedam golova lovi rekord na Mundijalu
32. DAN MUNDIJALA
SP UŽIVO Messi i Argentina u lovu na prolaz protiv Švicarske
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Gotovo svi putnici iz četvrtfinala su poznati, a posljednji dvoboj koji odlučuje o posljednjem polufinalistu je Argentina - Švicarska.
Argentina je do četvrtfinala stigla na najtežih mogući način, preokrenuvši 2-0 u 3-2 protiv Egipta s golovima Romera, Messija i Fernandeza. Messi ima osam golova na turniru, a 'la albiceleste' neporaženi su u 11 utakmica Mundijala od 2022.
Švicarska je solidna ali ne i spektakularna, do četvrtfinala su prošli Bosnu i Hercegovinu, Kanadu, Alžir i Kolumbiju, posljednju na penale. Švicarska nikad nije pobijedila Argentinu u sedam međusobnih dvoboja, a njihov cilj je prvo polufinale od 1954.
Pobjednik igra polufinale protiv boljeg iz dvoboja Engleske i Norveške.
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