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VATRENI NIJEMAC

Tuchel urlao na igrače: 'Samo stojiš, radi! Morate se boriti!'

Piše Bruno Lukas,
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Tuchel urlao na igrače: 'Samo stojiš, radi! Morate se boriti!'
Foto: Paul Childs/REUTERS
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Stručnjak za čitanje s usana otkrio je sadržaj Tuchelove tirade prema engleskim igračima tijekom pauze za osvježenje u četvrtfinalu protiv Norveške

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Engleska je u prvoj četvrtini četvrtfinala protiv Norveške (2-1) bila blijeda i stvorila malo pravih prilike, što je razbjesnilo izbornika Thomasa Tuchela.

Stručnjak za čitanje s usana rekonstruirao je njegovo obraćanje igračima.

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FIFA World Cup 2026 - Quarterfinals - Norway v England England v Norway, 2026 FIFA World Cup, Quarter-final, Football, Miami Stadium, Miami, Florida, USA - 11 Jul 2026 Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
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Foto: Profimedia

- Radi više. Idi brže. Tako si statičan. Samo stojiš. Moramo se boriti za svoje pozicije. Držati loptu nisko. Manje guranja, više fokusa. Trebam snagu od svih. Ovo je vaša zadnja prilika. Ako ovo izgubimo, ispadamo. Hajde, idemo! - urlao je Tuchel.

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Tirada nije donijela trenutačne efekte, Engleska je primila gol i dugo bila na gubitku, ali Bellingham je izjednačio pred poluvrijeme i zabio pobjednički gol u produžecima za 2-1.

Usprkos prolazu, Tuchel nije bio zadovoljan.

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England
Foto: Sam Navarro/REUTERS

- Nisam zadovoljan igrom. Nemarno, taktičke pogreške, nedovoljno brzo. Imali smo sreće - rekao je za ITV, dok je Bellingham oštro odgovorio da Tuchel 'možda ne zna kako je igrati u takvim uvjetima'.

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Tuchel je ipak zaključio pomirljivo.

- Zaljubljen sam u ovu momčad. Oni čine sve što je potrebno - dodao je.

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