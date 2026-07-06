SP UŽIVO Spektakl se nastavlja: Iberijski derbi u Dallasu, domaćin SAD na Belgiju

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Osmina finala Svjetskog prvenstva nastavlja se u ponedjeljak s dva dvoboja visokog napona. Na rasporedu su europski klasik Portugal - Španjolska i okršaj domaćina SAD-a s Belgijom.

Portugal se do osmine finala probio dramatičnom pobjedom 2-1 nad Hrvatskom, a junak je bio Gonçalo Ramos golom u 94. minuti. Unatoč pobjedi, ta je utakmica otkrila slabosti u momčadi Roberta Martineza koje će Španjolska pokušati iskoristiti.

Rutinskom pobjedom 3-0 protiv Austrije Španjolska je potvrdila status jednog od glavnih favorita i sada traži prvu pobjedu u nokaut fazi SP-a još od naslova prvaka 2010. Mikel Oyarzabal zabio je dva gola Austrijancima i igra u fantastičnoj formi, dok od tinejdžerske senzacije Laminea Yamala također svi očekuju nastavak sjajnih igara. Kod Portugala ostaje vječno pitanje, hoće li od prve minute krenuti Cristiano Ronaldo ili junak protiv Hrvatske Gonçalo Ramos.

U kasnijem terminu, u noći s ponedjeljka na utorak u Seattleu, SAD dočekuje Belgiju. Amerikanci traže plasman u četvrtfinale, što bi im bio najveći uspjeh još od 2002. Pobjedom 2-0 nad Bosnom i Hercegovinom stigli su do osmine finala, no crveni karton obilježio je nastup njihovog najboljeg strijelca Folarina Baloguna. Uoči dvoboja s Belgijom dogodio se presedan jer je Fifa ukinula Balogunovu suspenziju unatoč izravnom isključenju, što je razbjesnilo belgijski tabor koji taj potez smatra kršenjem pravila u korist domaćina.

Belgija je pak pokazala nevjerojatnu mentalnu snagu, protiv Senegala su gubili 2-0 do 86. minute, a slavili su 3-2 u produžecima zahvaljujući Tielemansovom pogotku u 125. minuti. Povijest govori u prilog Belgiji, koja je dobila šest uzastopnih međusobnih dvoboja, uključujući i onaj u osmini finala SP-a 2014. SAD je jedinu pobjedu nad Belgijom upisao davne 1930. na prvom Svjetskom prvenstvu.