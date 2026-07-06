Trump: Sudac mu je dao crveni karton i nisam znao što to znači. Nakon toga sam zvao Infantina

Saga oko Folarina Baloguna i njegovog crvenog kartona kojeg je Fifa službeno poništila se nastavlja. Prenijeli smo informaciju da je Donald Trump bio taj koji je nazvao predsjednika Fife Giannija Infantina i pokrenuo spornu odluku, a sad se i sam predsjednik SAD-a ponovno oglasio. Prijašnje je kratko izjavio da je zadovoljan s odlukom te kako je ona prvotno bila pogrešna.

Po najnovijim informacijama, u izjavama za novine Ovalnog ureda, tražio je od predsjednika Fife samo da provjeri je li odluka o crvenom kartonu legitimna.

- Sve što sam učinio bilo je to da sam zatražio provjeru. Nisam rekao: 'Morate to učiniti'. Razgovarao sam s čovjekom kojeg iznimno poštujem i čiji je ugled, usput rečeno, od tada porastao deset puta. Bio je cijenjen i prije, ali je napravio sjajan posao promovirajući nogomet u ovoj zemlji. Ja sam bio taj koji ih je doveo ovdje. Nisam mu rekao što da učini, ne mogu mu reći što da učini. Mislim da bi potvrđena suspenzija ostavila veliku mrlju na nogomet. Neovisna komisija je ta koja je donijela odluku. I to je bila ispravna odluka.

Foto: Evelyn Hockstein

Dodao je da napadač nije imao namjeru nagaziti protivnika.

- Vidio sam tu situaciju. Ja sam osoba koja voli sport i bio sam dobar sportaš. Jako dobro razumijem sport. Stvarno jako dobro. I to nije bio prekršaj. To nije bio čak ni prekršaj vrijedan sankcije. To su bila dvojica igrača koji su trčali punom brzinom i jednostavno se sudarili. Ne možete pri toj brzini namjerno stati nekome na stopalo. To su bila dvojica vrhunskih sportaša koji su se zapleli jedan u drugoga.

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- Vrlo je zanimljivo što kažu da se takve situacije ne pregledavaju usporenom snimkom. To prije nisam znao niti sam ikad čuo za to. Kažu da se ne smiju analizirati usporeno jer tada sve izgleda drukčije. Usporite djelić sekunde i vidite da nečija ruka dodiruje vrat ili nešto slično, dok pri normalnoj brzini izgleda kao da su se dvojica igrača jednostavno sudarila. Upravo se to i dogodilo. Zapleli su se jedan u drugoga. Nije učinio ništa pogrešno.

Foto: Jonathan Ernst

Nije zadovoljan odlukom jer je Balogun po njemu najbolji igrač reprezentacije.

- On je naš najbolji igrač ili jedan od naših najboljih igrača. Izuzetno je važan za momčad. A dobio je crveni karton. Isprva nisam ni znao što to znači. Mislio sam da nije ništa posebno. Onda sam čuo da zbog toga ne može igrati sljedeću utakmicu, barem sljedeću. Rekao sam: 'Pa to je ogromna kazna.' Da se to dogodilo bilo kojem drugom igraču, bilo bi nepravedno. Ali kada izbacite najboljeg igrača ili jednog od najboljih, a imaju oni mnogo sjajnih igrača, i kažete da ne može igrati, to je stvarno nepravedno. Jedno je kazniti igrača tijekom utakmice, ali kako možete nekoga kazniti za utakmicu koja se još nije ni odigrala? To nije pošteno. To se ne bi smjelo raditi.

Start je usporedio s Messijem i Ronaldom.

- Donijeli su ispravnu odluku jer, prvo, nije bilo prekršaja. Drugo, želite gledati utakmicu u kojoj igraju najbolji igrači. Kako biste se osjećali da izbacimo, primjerice, Messija jer se sudario s nekim? Ili Ronalda zato što je nekoga malo jače udario ramenom? Ili Harryja Kanea. Kažete mu: 'Harry, nećeš igrati jer si se malo jače sudario s protivnikom.' To se ne može tako raditi.

Foto: Jonathan Ernst

- Da su ga izbacili, mislim da bi to bacilo veliku sjenu na ovo nevjerojatno prvenstvo. Moramo imati najbolje igrače na terenu. Belgija, usput rečeno, ima sjajnu momčad. Mi moramo imati svoje najbolje igrače, oni svoje, pa ako pobijedimo ili izgubimo, neka bude pošteno. U suprotnom, zamislite da izgubimo najboljeg igrača i zbog toga izgubimo utakmicu. To bi bilo strašno.

Nakon tih izjava osvrnuo se na glavnog suca susreta.

- Mislim da je odluka suca bila užasna i nitko o tome ne govori. Govore o crvenom kartonu kao da je to u redu, nitko ne govori o sučevoj odluci da mu pokaže crveni karton. Nisam imao pojma što je, dovraga, crveni karton. Kad sam saznao, rekao sam: 'Ma dajte, šalite se'.

Foto: Leah Millis

Optužio je suce i rekao kako su namjerno dali crveni karton najboljem igraču SAD-a kako bi im smanjili šanse za prolaz u četvrtfinale.

- Kad sam saznao što zapravo znači crveni karton, rekao sam: 'Ma dajte, ozbiljno?' Sudac samo podigne karton i vaš najbolji igrač više ne igra sljedeći tjedan ili u sljedećoj utakmici. Rekao sam: 'Pa to je golema moć. To je strašno.' A onda sam pogledao njegovu prošlost i nije baš impresivna. Taj sudac, ako pogledate njegovu prošlost, pomalo je sumnjiv. Ne želim to govoriti jer ne volim stvarati kontroverze, ali njegova prošlost je vrlo upitna. Ako želite, mogu vam pokazati podatke o tome. Donio je odluku u koju nitko nije mogao vjerovati.