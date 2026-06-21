SP UŽIVO Tunis - Japan za povijest SP-a, Španjolska traži novu pobjedu protiv Saudijaca

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Jedanaesti je dan Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi, a donosi čak četiri utakmice koje pokrivaju skupine F, G i H. U subotu navečer Nizozemska je furioznim drugim poluvremenom razbila Švedsku 5-1 u Houstonu, a Njemačka preokretom svladala Obalu Bjelokosti 2-1.

Dan otvara poseban susret. Tunis i Japan u šest ujutro po hrvatskom vremenu igraju utakmicu koja ulazi u povijest kao 1000. utakmica na Svjetskim prvenstvima. Tunižani su pod novim izbornikom Herveom Renardom nakon katastrofalnog poraza od Švedske, dok Japan traži prvu pobjedu nakon dramatičnog remija s Nizozemskom.

U 18 sati po hrvatskom vremenu na red dolazi Španjolska, koja protiv Saudijske Arabije traži potvrdu uloge favorita u skupini H. Saudijci su u prvom kolu remizirali s Urugvajem i vjeruju da mogu iznenaditi i ovog suparnika.

Od 21 sat igraju Belgija i Iran u skupini G, susret dviju momčadi koje su u prvom kolu također remizirale (Belgija s Egiptom, Iran s Novim Zelandom), pa obje žele prvu pobjedu na turniru.

Urugvaj i Zelenortski Otoci igraju u ponoć u skupini H. Urugvaj traži prvu pobjedu nakon remija sa Saudijskom Arabijom u prvom kolu, dok debitanti sa Zelenortskih Otoka pokušavaju nastaviti svoju bajku na velikoj pozornici.

Novi Zeland i Egipat u tri sata ujutro, u ponedjeljak, zaključuju dan. Novi Zeland nakon dramatičnog remija s Iranom traži svoju prvu pobjedu na turniru, a protivnik im je Egipat koji je također remizirao u prvom kolu, protiv Belgije.

SKUPINA F, 6.00: Tunis - Japan (Monterrey)

SKUPINA H, 18.00: Španjolska - Saudijska Arabija (Atlanta)

SKUPINA G, 21.00: Belgija - Iran (Inglewood)

SKUPINA H, 00.00: Urugvaj - Zelenortski Otoci (Miami)

SKUPINA G, 03.00: Novi Zeland - Egipat (Vancouver)