SP raspored: Tko igra danas? Španjolska mora isprati startni kiks protiv Saudijske Arabije (18 sati), Belgija igra protiv Irana (21 sat), a dan zaključuju Urugvaj - Zelenortski Otoci (ponoć) i Novi Zeland - Egipat (3)
SP UŽIVO Tunis - Japan za povijest SP-a, Španjolska traži novu pobjedu protiv Saudijaca
'Vatrene' za četiri dana čeka dvoboj s Panamom (1 ujutro po hrvatskom vremenu), momčadi koja je također poražena na otvaranju turnira, od Gane 1-0. Hrvatska u taj dvoboj ulazi kao posljednja momčad u skupini L. Uoči važne utakmice, na konferenciji za medije obratili su se hrvatski reprezentativci Petar Sučić i Josip Šutalo. Podsjetimo, 'vatreni' su u prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu poraženi od Engleske 4-2.
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Jedanaesti je dan Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi, a donosi čak četiri utakmice koje pokrivaju skupine F, G i H. U subotu navečer Nizozemska je furioznim drugim poluvremenom razbila Švedsku 5-1 u Houstonu, a Njemačka preokretom svladala Obalu Bjelokosti 2-1.
Dan otvara poseban susret. Tunis i Japan u šest ujutro po hrvatskom vremenu igraju utakmicu koja ulazi u povijest kao 1000. utakmica na Svjetskim prvenstvima. Tunižani su pod novim izbornikom Herveom Renardom nakon katastrofalnog poraza od Švedske, dok Japan traži prvu pobjedu nakon dramatičnog remija s Nizozemskom.
U 18 sati po hrvatskom vremenu na red dolazi Španjolska, koja protiv Saudijske Arabije traži potvrdu uloge favorita u skupini H. Saudijci su u prvom kolu remizirali s Urugvajem i vjeruju da mogu iznenaditi i ovog suparnika.
Od 21 sat igraju Belgija i Iran u skupini G, susret dviju momčadi koje su u prvom kolu također remizirale (Belgija s Egiptom, Iran s Novim Zelandom), pa obje žele prvu pobjedu na turniru.
Urugvaj i Zelenortski Otoci igraju u ponoć u skupini H. Urugvaj traži prvu pobjedu nakon remija sa Saudijskom Arabijom u prvom kolu, dok debitanti sa Zelenortskih Otoka pokušavaju nastaviti svoju bajku na velikoj pozornici.
Novi Zeland i Egipat u tri sata ujutro, u ponedjeljak, zaključuju dan. Novi Zeland nakon dramatičnog remija s Iranom traži svoju prvu pobjedu na turniru, a protivnik im je Egipat koji je također remizirao u prvom kolu, protiv Belgije.
SKUPINA F, 6.00: Tunis - Japan (Monterrey)
SKUPINA H, 18.00: Španjolska - Saudijska Arabija (Atlanta)
SKUPINA G, 21.00: Belgija - Iran (Inglewood)
SKUPINA H, 00.00: Urugvaj - Zelenortski Otoci (Miami)
SKUPINA G, 03.00: Novi Zeland - Egipat (Vancouver)