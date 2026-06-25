SP UŽIVO Zadnji krug grupne faze. Evo što nude skupine C, A i E. BiH navija da Brazil pobijedi

BIH NAVIJA ZA BRAZIL

Ako Škotska izgubi, ostat će na tri boda i na trećem mjestu. To odgovara "zmajevima" jer su i oni treći u svojoj skupini. BiH je nakon završetka svojih nastupa u skupini ostala u igri za plasman u nokaut-fazu kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Rasplet u skupinama D, I i J ide joj na ruku jer će u izravnim dvobojima za prolaz jedna od reprezentacija sigurno ostati iza Zmajeva po broju bodova ili gol-razlici.

Najviše pozornosti zato je usmjereno prema skupini C, gdje Škotska u posljednjem kolu igra protiv Brazila. Pobjeda Brazilaca bila bi idealan scenarij za BiH jer bi Škoti ostali na tri boda te završili iza bosanskohercegovačke reprezentacije. U tom slučaju BiH bi osigurala mjesto među osam najboljih trećeplasiranih momčadi i plasman u šesnaestinu finala.

S druge strane, remi bi Škotsku odveo na četiri boda, što bi bilo dovoljno da preskoči BiH. Ni pobjeda Škota ne bi odgovarala Zmajevima jer bi tada treće mjesto u skupini C moglo pripasti Brazilu ili Maroku, reprezentacijama koje bi također bile ispred BiH u poretku trećeplasiranih.