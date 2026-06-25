Tko igra danas? Raspleti skupina C, A i E. Od ponoći Maroko i Haiti te Škotska i Brazi. U 3 ujutro Meksiko i Češka, a u isto vrijeme igraju i Južna Afrika - Južna Korea. U 22 Curacao - O. Bjelokosti i Ekvador - Njemačka
SP UŽIVO Zadnji krug grupne faze. Evo što nude skupine C, A i E. BiH navija da Brazil pobijedi
Ako Škotska izgubi, ostat će na tri boda i na trećem mjestu. To odgovara "zmajevima" jer su i oni treći u svojoj skupini. BiH je nakon završetka svojih nastupa u skupini ostala u igri za plasman u nokaut-fazu kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Rasplet u skupinama D, I i J ide joj na ruku jer će u izravnim dvobojima za prolaz jedna od reprezentacija sigurno ostati iza Zmajeva po broju bodova ili gol-razlici.
Najviše pozornosti zato je usmjereno prema skupini C, gdje Škotska u posljednjem kolu igra protiv Brazila. Pobjeda Brazilaca bila bi idealan scenarij za BiH jer bi Škoti ostali na tri boda te završili iza bosanskohercegovačke reprezentacije. U tom slučaju BiH bi osigurala mjesto među osam najboljih trećeplasiranih momčadi i plasman u šesnaestinu finala.
S druge strane, remi bi Škotsku odveo na četiri boda, što bi bilo dovoljno da preskoči BiH. Ni pobjeda Škota ne bi odgovarala Zmajevima jer bi tada treće mjesto u skupini C moglo pripasti Brazilu ili Maroku, reprezentacijama koje bi također bile ispred BiH u poretku trećeplasiranih.
Počeo je zadnji krug grupne faze na Svjetskom prvenstvu, a 15. dan Mundijala dobti ćemo rasplete skupina C, A i E. Sve reprezentacije iz iste grupe igrat će u isto vrijeme te će se momčadi moći početi pripremati za drugu fazu turnira.
U ponoć počinju završni obračuni u skupini C. Igraju Maroko i Haiti te Škotska i Brazil. "Selecao" je rutinski dobio Haiti u prošlom kolu i zbog gol razlike drži vrh skupine s četiri boda. Iza njih, s istim brojem bodova, je Maroko, koji je pobijedio Škotsku i remizirao s Brazilom. Haiti je ispao sa Svjetskog prvenstva, ima nula bodova te će igrati za prestiž.
U tri sata u noći rasplest će se skupina A. U zadnjem kolu sastaju se Češka i Meksiko te Južna Afrika i Južna Korea. Ovjde je Meksiko osigurao prolaz i na čelu je skupine sa šest bodova, a bit će zanimljivo vidjeti kako će odigrati protiv Češke koja mora ići na pobjedu. Česi imaju samo 1 bod i ako žele dalje moraju srušiti domaćina. Južna Koreja je druga i ima tri boda te bi s bodom bila sigurna u drugom krugu, ali i JAR će loviti pobjedu jer također ima jedan bod.
Zatim svi na spavanje, a novi dvoboji kreću u 22 sata. Sve će se znati u skupini E. Njemačka igra s Ekvadorom, a Obala Bjelokosti s Curacaom. Nijemci su preokretom protiv "slonova" osigurali drugi krug i imaju šest bodova na vrhu. Spomenua afrička država je druga s 3 boda i protiv Curacaa joj je dosta bod za prolaz, ali otočani će pokušati napraviti čudo jer bi ih pobjeda gurnula u drugi krug. Curacao ima 1 bod, kao i Ekvador koji će pokušati uzeti puni plijen protiv Njemačke.
skupina C, 0.00: Škotska - Brazil (Miami)
skupina C, 0.00: Maroko - Haiti (Atlanta)
skupina A, 3.00: Češka - Meksiko (Mexico City)
skupina A, 3.00: JAR - J. Koreja (Monterrey)
skupina E, 22.00: Ekvador - Njemačka (New Jersey)
skupina E, 22.00: Curaçao - O. Bjelokosti (Philadelphia)