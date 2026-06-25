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Bivši izbornik BiH: Vi Hrvati ste jako razmaženi! Ja sam optimist

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Bivši izbornik BiH: Vi Hrvati ste jako razmaženi! Ja sam optimist
Sarajevo: Trening A nogometne reprezentacije BiH uoči utakmice doigravanja protiv Ukrajine | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Postavljala su se mnoga pitanja ima li BiH samo startnih 11 ili ti momci koji su tamo mogu odgovoriti u svakom trenutku. Ovo je bio najbolji primjer da BiH ima dubinu, rekao je Baždarević

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Optimist sam oko Hrvatske, mislim da ima dobru reprezentaciju. Ali ta druga utakmica dala je razloga za nekakve sumnje, poručio je bivši izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Mehmed Baždarević (65). On je bez angažmana već pet godina, otkako je raskinuo ugovor s kineskim klubom Guingampom, a "zmajeve" je vodio u razdoblju od 2014. do 2017. godine.

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U razgovoru za N1 televiziju komentirao je bosanskohercegovačku i hrvatsku reprezentaciju. Za BiH je rekao kako je grupna faza potvrdila kako Sergej Barbarez i na klupi ima adute na koje može računati, a dodao je kako su navijači "vatrenih" postali razmaženi.

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- Vi ste jako razmaženi u Hrvatskoj. Navikli ste na velike utakmice i dobre rezultate. Bio sam izuzetno zadovoljan protiv Engleske. Hrvatska je pokazala dobar nogomet, dobru strukturu i koncepciju i odlučivali su detalji protiv najbolje Engleske u posljednjim godinama - rekao je i dodao...

Sarajevo: Trening A nogometne reprezentacije BiH uoči utakmice doigravanja protiv Ukrajine
Sarajevo: Trening A nogometne reprezentacije BiH uoči utakmice doigravanja protiv Ukrajine | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Optimist sam oko Hrvatske, mislim da imaju dobru reprezentaciju. Ta druga utakmica dala je razloge za nekakve sumnje. Ta reprezentacija ima sve ono što je potrebno da ide do samoga kraja. Hrvatska ima kvalitetu i snage i stariji igrači će podići svoju razinu, a mladi će pokazati svoj talent.

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina osvojila je treće mjesto u skupini B pobjedom od 3-1 nad Katrom u četvrtak.

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- To je zasluga stručnog stožera, ali i zasluga samih igrača, koji imaju tu kvalitetu. Postavljala su se mnoga pitanja ima li BiH samo startnih 11 ili ti momci koji su tamo mogu odgovoriti u svakom trenutku. Ovo je bio najbolji primjer da BiH ima dovoljno kvalitete na klupi - rekao je te zaključio...

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- Pokazali su, ako se desi da važni igrači ne budu na razini, da se ne primijeti ako uđu zamjene. Vidjet ćemo u narednim mečevima koliko će reprezentacija moći odgovoriti na pravi način - rekao je bivši izbornik BiH.

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