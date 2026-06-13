SP UŽIVO 'Zmajevi' remizirali, SAD razbio Paragvaj. Evo tko sve igra u subotu na Mundijalu

ŠTO KAŽU 'VATRENI'

Već uobičajeno, dva hrvatska reprezentativca odradila su press konferenciju. Pred novinare su stali Mario Pašalić i Nikola Vlašić.

- Imamo dobar spoj iskusnih igrača koji su osvajali dosta toga, svjedoci smo da su se mladi pokazali, imamo dobar spoj i nadam se da možemo sve ponoviti - rekao je Pašalić.

- Osjećaš se dobro, vidiš kako to sve ide i nadam se da možemo ponovit uspjeh u Katru. Svi su zdravi, ozljeda nema i nadam se da ćemo biti dobri - rekao je Vlašić.

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