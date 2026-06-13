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IZ MINUTE U MINUTU

SP UŽIVO 'Zmajevi' remizirali, SAD razbio Paragvaj. Evo tko sve igra u subotu na Mundijalu

Piše 24sata, HINA,
SP UŽIVO 'Zmajevi' remizirali, SAD razbio Paragvaj. Evo tko sve igra u subotu na Mundijalu
Foto: KEVIN SOUSA

BiH šokirala Kanadu pa stala na 1-1, a Pašalić i Vlašić poručuju: Hrvatska ima moć za novi veliki pohod

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KATY PERRY ZAPJEVALA

Nakon ceremonije održane u Mexico Cityju, a potom i u Torontu, na red je došao i Los Angeles gdje je uoči susreta između SAD i Paragvaja (4-1) održana i treća svečanost otvaranja gdje je nastupila američka pop zvijezda Katy Perry uz pratnju Tiusa Luke.

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24sata
Foto: REUTERS/PIXSELL
SUBOTA NA SP-U

U subotu u 21 sat igraju Švicarska i Katar, u ponoć je utakmica Brazila i Maroko. U noći sa subote na nedjelju, u tri ujutro, igraju Haiti i Škotska, a u šest Australija i Turska.

13./14. lipnja

skupina B, 21.00: Katar - Švicarska (San Francisco)
skupina C, 0.00: Brazil - Maroko (New Jersey)
skupina C, 3.00: Haiti - Škotska (Boston)
skupina D, 6.00: Australija - Turska (Vancouver)

AMERIKANCI SLAVILI

Amerika razbila Paragvaj 4-1 u prvoj utakmici skupine D. Jedan autogol, dva gola Baloguna i majstorija Reyne za veliku pobjedu SAD-a. Za Paragvaj je zabio Mauricio.

Više pročitajte OVDJE.

ŠTO KAŽU 'VATRENI'

Već uobičajeno, dva hrvatska reprezentativca odradila su press konferenciju. Pred novinare su stali Mario Pašalić i Nikola Vlašić.

- Imamo dobar spoj iskusnih igrača koji su osvajali dosta toga, svjedoci smo da su se mladi pokazali, imamo dobar spoj i nadam se da možemo sve ponoviti - rekao je Pašalić.

- Osjećaš se dobro, vidiš kako to sve ide i nadam se da možemo ponovit uspjeh u Katru. Svi su zdravi, ozljeda nema i nadam se da ćemo biti dobri - rekao je Vlašić.

Cijeli press pročitajte OVDJE.

BIH REMIZIRALA

U dvoboju 1. kola skupine B na Svjetskom nogometnom prvenstvu Kanada Bosna i Hercegovina su u Torontu igrale 1-1 (0-1). 

Jovo Lukić je u 21. minuti glavom iz blizine nakon kornera poslao loptu u mrežu te doveo BiH u prednost, a poravnao je Cyle Larin u 78. minuti lijepim udarcem sa 15-ak metara i to samo dvije minute po ulasku na teren. 

Detaljnije o utakmici pogledajte OVDJE. 

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