Dvojica navijača BiH uhićena u Torontu, skupina protestirala

Dvojica pripadnika navijačke skupine BH Fanaticos uhićena su tijekom utakmice BiH i Kanade u Torontu nakon sukoba s redarima, a ostatak skupine okrenuo je udarni transparent naopako u znak protesta.



Incident se dogodio na stadionu BMO Field, gdje je BiH odigrala prvu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Kanade koja je završila 1-1. Prema navodima Klixa.ba, do sukoba navijačke skupine s redarima došlo je još prije početka utakmice, a dvojica pripadnika BH Fanaticosa završila su u policijskom pritvoru.

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Veleposlanstvo BiH u Kanadi odmah je reagiralo i kontaktiralo policiju tražeći obrazloženje i mogućnost razgovora s privedenim navijačima. No, kako su uhićeni osobe bh. porijekla, ali njemački državljani s njemačkim dokumentima, veleposlanstvo BiH nije imalo nadležnost za pružanje konzularne pomoći.

Foto: Nathan Denette

Ostatak BH Fanaticosa na tribini je reagirao na uhićenja okretanjem udarnog transparenta naopako, jasnom porukom protesta zbog odnosa prema navijačima.

Na travnjaku je utakmica završila bez pobjednika. Za Kanadu je zabio Cyle Larin, a za BiH Jovo Lukić. Sljedeći ispit za Zmajeve dolazi u četvrtak u 21 sat, a protivnik je Švicarska.