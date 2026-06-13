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DRAMA NA TRIBINAMA

Dvojica navijača BiH uhićena u Torontu, skupina protestirala

Piše 24sata,
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Dvojica navijača BiH uhićena u Torontu, skupina protestirala
Foto: Frank Gunn

Utakmica prvog kola Svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Kanade na stadionu BMO Field u Torontu imala je neugodan epilog na tribinama

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Dvojica pripadnika navijačke skupine BH Fanaticos uhićena su tijekom utakmice BiH i Kanade u Torontu nakon sukoba s redarima, a ostatak skupine okrenuo je udarni transparent naopako u znak protesta.

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Incident se dogodio na stadionu BMO Field, gdje je BiH odigrala prvu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Kanade koja je završila 1-1. Prema navodima Klixa.ba, do sukoba navijačke skupine s redarima došlo je još prije početka utakmice, a dvojica pripadnika BH Fanaticosa završila su u policijskom pritvoru.

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Veleposlanstvo BiH u Kanadi odmah je reagiralo i kontaktiralo policiju tražeći obrazloženje i mogućnost razgovora s privedenim navijačima. No, kako su uhićeni osobe bh. porijekla, ali njemački državljani s njemačkim dokumentima, veleposlanstvo BiH nije imalo nadležnost za pružanje konzularne pomoći.

THE CANADIAN PRESS 2026-06-12
Foto: Nathan Denette

Ostatak BH Fanaticosa na tribini je reagirao na uhićenja okretanjem udarnog transparenta naopako, jasnom porukom protesta zbog odnosa prema navijačima.

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Na travnjaku je utakmica završila bez pobjednika. Za Kanadu je zabio Cyle Larin, a za BiH Jovo Lukić. Sljedeći ispit za Zmajeve dolazi u četvrtak u 21 sat, a protivnik je Švicarska.

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