Spačka za šampiona: Cormiera u svlačionici dočekao goli Stipe

Prije nego 7. srpnja uđu u ring u Las Vegasu, Stipe Miočić i Daniel Cormier nadmetat će se kao treneri u Ultimate Fighteru, vrsti reality showa u kojem kamere prate živote boraca od priprema do ulaska u ring, a oni najbolji dobiju ugovor za UFC.

Stipe i Cormier odmah su pokazali da, za razliku od prijašnjih sezona Ultimate Fightera, neće biti napetosti između trenera, ali podvala neće manjkati. Prvi je počeo Stipe, koji je došao ranije i Cormierovu svlačionicu oblijepio svojim posterima.

Foto: Twitter

Fotografije Miočića sa smiješnim brkovima zapravo su bile uvod u poster koji je krasio sredinu svlačionice, a na njemu su bili Stipe i njegov prijatelj Gian Villante.

- Koji je ovo k****? Posvuda su neprikladne slike. No ponekad moraš biti oprezan kad se igraš s vatrom - rekao je Cormier i odmah krenuo vratiti Stipi.

- One slike baš prikazuju pravog tebe. Samo, ovako to mora izgledati - rekao je Cormier i pred Stipom skinuo gaće.

