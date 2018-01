Tko je Cormier? Bio je četvrti na OI, kasnije skoro preminuo

Arlovski, Werdum, Overeem, Dos Santos i Ngannou. Ovo je posljednjih pet boraca koji su stali pred Stipu Miočića. Prvu četvoricu je nokautirao u prvoj rundi, a s Ngannoum se poigrao i pobijedio ga hrvanjem nakon pet rundi kao da je htio poslati poruku svijetu i vodstvu UFC-a.

Sada je pred njim, usudili bismo se reći, najveći ispit u posljednje dvije godine. Daniel Cormier stat će pred našeg šampiona sedmog srpnja na UFC-u 226. Pored živog Overeema, Dos Santosa, Werduma i Ngannoua reći da će Cormier biti najveći ispit našem Stipi? To mora biti ludost. No, svako "zašto" ima svoje "zato".

Cormier je s razlogom neporažen u teškoj kategoriji i s razlogom jedini poraz u karijeri ima od Jona Jonesa. A govorimo o čovjeku koji je u MMA svijet ušao tek nakon 30. godine i to zahvaljujući prijatelju King Mou Muhammedu Lawalu, koji je, sjetit ćete se, izgubio nokautom od Mirka Filipovića.

Pa o čemu se onda radi? Tko je Cormier i zašto je tolika prijetnja Miočiću?

Foto: Daniel Cormier/ Instagram

Veliki povratnik

Ne sumnjamo da će Miočić pobijediti Cormiera i zadržati teškaški pojas. Kad bismo se morali kladiti, uplatili bismo na pobjedu najboljeg teškaša u povijesti UFC-a. No, daleko od toga da će biti lako. Krenimo od najsvježijeg događaja.

Cormierov najveći rival je Jon Jones. O njihovu rivalitetu već smo pisali opširnije, a za potrebe ovog teksta dovoljno je reći da je DC-u rivalstvo s Jonesom veće od života. Cormier je njihovu posljednju borbu izgubio teškim nokautom nakon čega se vratio pobjednički protiv Volkana Oezdemira i potvrdio pojas poluteške kategorije pošto je Jones pao na doping testu.

Foto: UFC/YouTube

Tako nešto mogu samo najveći, mnogi zaboravljaju da je psihološki segment borbe na najvišoj razini podjednako važan kao i fizički. DC je u 39. godini života očitao stand up lekciju Oezdemiru, koji je upravo svojim boksom stigao na mjesto izazivača poluteške kategorije.

Smrt kucala na vrata

Nešto takvo trebalo je bivšem olimpijskom hrvaču što je i sam rekao u oktogonu nakon meča. Da sam sebi potvrdi da je i dalje on jedini i istinski prvak kategorije do 93 kilograma. A takav je bio i dok je žario i palio teškom kategorijom. Cormier je, naime, neporažen u kraljevskoj kategoriji gdje ima 13-0.

Foto: Bob DeChiara/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

No, o tome nešto kasnije. Sve je krenulo negdje oko srednje škole kad je borilački talent izbrusio u hrvanju. Do kraja srednjoškolskog obrazovanja imao je rekord 101-9. Kao kadet bio je treći na svijetu, a najveće postignuće svoje hrvačke karijere dosegao je kada je završio četvrti na Olimpijskim igrama 2004. godine.

Foto: Daniel Cormier/ Instagram

Četiri godine kasnije ponovno je bio član američke hrvačke olimpijske reprezentacije. Čak je dobio titulu kapetana iste, ali je zbog velikih poteškoća s bubrezima morao napustiti reprezentaciju. Cormieru su bubrezi počeli otkazivati dok je skidao kilograme za nastup, završio je u bolnici i skoro preminuo. Bio je to događaj koji mu je promijenio život.

Foto: Daniel Cormier/ Instagram

Top 100 u NBA 2K9

Tragedije su obilježile njegov život. Otac mu je ubijen kada je imao samo sedam godina, 2003. godine preminula mu je kćer u prometnoj nesreći, a te 2008. godine skoro je preminuo on. Iz svega se izdigao, svaku prepreku je prošao i nastavio s borbama.

Foto: Daniel Cormier/ Instagram

- Nakon te 2008. uzeo sam godinu dana pauze. Trebala mi je. U to vrijeme imao sam posao na lokalnoj TV postaji u Oklahomi i počeo nenormalno igrati NBA 2K9. Odigrao sam možda 700, 800 utakmica online u jednoj godini, bio sam rangiran u top 100 igrača na svijetu, sve sam pobjeđivao... Bio sam stvarno dobar, ali u jednom trenutku sam pomislio: "Čovječe, previše vremena provodiš igrajući video igre. Ako si toliko dobar trebaš pronaći nešto u čemu ćeš biti dobar natjecateljski. Igrati košarku na konzoli jednostavno nije dovoljno" - rekao je DC jednom prilikom pa nastavio:

- Moj prijatelj King Mo počeo je trenirati godinu dana ranije. Rekao mi je: "Čovječe, trebao bi probati MMA. Mislim da bi bio odličan u tome". U početku sam trenirao s njime i shvatio da mi ovo zaista dobro ide. Mjesec dana kasnije našao sam se u oktogonu.

Tada je krenuo veliki uspon Daniela Cormiera, čovjeka kojeg je smrt zaobišla i dala mu novu priliku.

Foto: Daniel Cormier/ Instagram

Neporaženi teškaš

MMA debi imao je 2009. godine pod organizacijom Strikeforce čiji je, 10 profesionalnih borbi kasnije, postao prvak teške kategorije. Pojas je osvojio protiv velikana Josha Barnetta. Budući da je UFC u to vrijeme kupio Strikeforce, Cormier je potpisao ugovor s elitnom MMA organizacijom. Pobijedio je Roya Nelsona i bivšeg prvaka Franka Mira te se zbog dobrog prijatelja Caina Velasqueza odlučio spustiti u polutešku kategoriju.

Foto: Daniel Cormier/ Instagram

Prvak je bio Jon Jones, a prvak je i ostao. Cormier je doživio prvi poraz u karijeri nakon pet rundi rata. No, Jones je zbog brojnih problema ostao bez pojasa. Cormier je u svibnju 2015. godine došao u priliku napasti upražnjeni pojas prvaka protiv Rumblea Johnsona. Pobijedio je i od tada ga nije pustio.

U međuvremenu je odradio i taj revanš s Jonesom, izgubio nokautom, ali je Jones pao na doping testu pa se borba vodi kao "no contest". Dakle, Miočićev idući protivnik u karijeri je izgubio jedanput i to od borca koji je toliko dobar da je promijenio ovaj sport.

Kakva je Cormier prijetnja Miočiću?

Velika. Postoji razlog zašto je Amerikanac neporažen u teškoj kategoriji i zašto ima jedan poraz u karijeri. Iznimno ga je teško srušiti u parter pošto je bivši olimpijski hrvač. Ima vrlo čvrstu bradu, a iako u stojci izgleda pomalo nezgrapno izgled vara. Nema prekrasnu boksačku tehniku kao Junior Dos Santos, ali je iznimno efikasan. A to je u ovom sportu bitnije.

Iznimno je discipliniran, marljiv i primjer pravog sportaša. Uz sjajne timske kolege (poput Caina Velasqueza ili Khabiba Nurmagomedova) ima i sjajan tim s kojim analizira svoje protivnike te pronalazi rupe u njihovim nastupima.

Foto: Daniel Cormier/ Instagram

Pazite, Cormier nije pobjeđivao bilo kakve protivnike... Barnett, Mir, Nelson, Henderson, Rumble Johnson, Alexander Gustafsson, Anderson Silva... Vrhunski borci svih karakteristika, od all around do udarača. Cormier ih je sve prošao.

Amerikanac ima puno iskustva sa svim tipovima boraca, ali još nije naišao na nekog kao Stipe. U principu su dva slična borca što se tiče baze samo što je Stipe puno bolji u stojci. Teško je govoriti o prednosti jednog u hrvanju, kao i u "dirty boxingu" budući da su obojica preiskusna po tom pitanju.

No, Stipe ima veliku prednost što se tiče fizičkih gabarita. Ima 193 centimetra naspram Cormierovih 180, Miočićev raspon ruku je 203 centimetra dok je Cormierov 184. I težina bi trebala biti na strani našeg borca premda to i ne mora biti slučaj. Mogu biti podjednaki.

Kladionice su ovoga puta odlučile biti uz Miočića i vjerujemo da su u pravu. Miočić bi trebao biti u stanju pobijediti Cormiera, ali put do nove pobjede neće biti nimalo lagan.