Spalletti: I dalje sam u kontaktu s Brozovićem i Perišićem, to su sjajne osobe i fantastični igrači!

Luciano Spalletti prvi je danas morao pred medije, službena press-konferencija Talijana bila je zakazana za 18.45 sati, a uz izbornika stigao je branič Alessandro Bastoni. U press-centru stadiona u Leipzigu stvorila se velika gužva, ovdje je bilo 50-ak talijanskih novinara, a stigao je i predsjednik Talijanskog nogometnog saveza Gabriele Gravina.

- Selektirali smo ovu momčad jer smo mislili da mogu parirati najboljima na svijetu, znam da radimo s vrhunskim igračima. Protiv Španjolske nismo bili dobri, nismo igrali po mom guštu, ali smo analizirali naše greške. Ali kad radite u talijanskoj reprezentaciji, uvijek morate biti na visini, danas svaka momčad na svijetu ima 20 igrača koji mogu kontrolirati utakmicu, zato vjerujem da smo naučili na greškama koje smo radili protiv Španjolske, to je za nas bio težak poraz - rekao je Spalletti, pa nastavio:

- Oduševljen sam onime što sam vidio, svjestan sam da se radim s grupom igrača kojima se isplati vjerovati. Svi su jako motivirani, marljivi, daju sve od sebe na treninzima. Oni žele pokazati kako su puni samopouzdanja, ali i olakšati posao svojim suigračima na terenu. Bio sam u nekoliko ovakvih situacija, ali oni su dosta mlađi, kod njih sam vidio dobro ponašanje.

Italija kao da "čuva baterije" za ovakve utakmice...

- Ne, ne čuvamo se za drugu fazu natjecanja. Puno smo energije potrošili protiv Španjolske, trčali smo za njima jako puno. U obje utakmice smo željeli iste stvari, protiv Albanije smo uspjeli u tome, protiv Španjolaca nismo. I to je jedina istina našeg putovanja na Euru. I to je jedina istina. Hrvatska je malo iskusnija, tehnički kvalitetnija od nas, ali u intenzitetu i sprintovima mi moramo biti bolji, moramo dobro čitati kad se diže tempo utakmice, bolje čuvati loptu protiv suparnika.

Svi kažu da će biti puno promjena u vašoj momčadi, hoće li?

- Da, nakon takve utakmice postoji ideja da malo promijenimo izgled momčadi. Možda sam radio neke pogreške protiv Španjolske, možda sam nešto trebao mijenjati, mislio sam kako je to kocka. Sad smo primijetili kako smo malo umorni, pa će biti nekih promjena u našoj momčadi. Dimarco? On je spreman. Sutra ćemo napraviti još jedan test s njim, da vidimo kako će se osjećati, ali mislim kako će nam biti na raspolaganju sutra. Psihološki povratak od ozljede? Nema tu problema, ako izgubimo možemo ispasti s turnira, tako da vjerujem kako će biti spreman.

Ima li Italija danas dovoljno talenta za velike stvari? I koliko vam treba vremena da Italiju vratite u sam svjetski vrh nogometa?

- Ne mislim da nam treba vremena, volim ovu skupinu igrača. Vjerujem da možemo i sad napraviti velike stvari. Zadnjih dana smo bili zajedno, sve zajedno analizirali, cjelokupno naše putovanje u Njemačkoj, želimo ostvariti sjajne rezultate. Ako napravimo još par koraka naprijed, ostvarimo što smo rekli jedni drugima, moramo prihvatiti stvari što prije.

Alessandro Bastoni je kazao:

- Ne volim pričati o strahu u nogometu, u životu se bojiš bolesti i ozbiljnijih stvari u životu. Hrvatska je protiv Španjolske stvorila puno prilika, znamo sve o njima. Kakve igrače imaju, neki od njih imaju zajedno 80-ak utakmica zajedno u reprezentaciji. Poraz od Španjolske nas je dodatno zbližio, to me veseli. Lako je biti jedan uz drugoga kad se pobjeđuje, mi to radimo i kad se gubi. To ćemo pokazati - poručio je Bastoni, pa dodao:

- Danas se nogomet više bazira na tehniku i taktiku, prije 50 godina ste morali imati fizički najmoćnije igrače koje bi se netko plašio. Ne treba samo pričati, treba to pokazati na terenu. Da, protiv Španjolske nismo bili pravi, to znamo. I napravit ćemo sve kako bi se konačno pokazali u boljem svjetlu.

Sad igrate s četiri igrača u zadnjoj liniji, u Interu igrate s trojicom iza, je li to za vas problem?

- To je malo drugačije nego igrati s trojicom igrati. I drugačije nego što idem u Interu. Ali u današnjem nogometu morate biti spremni na sve. I sve se svodi na igračku inteligenciju, te koliko ste spremni i dalje učiti, i dalje napredovati. Nije bitno igramo li s tri ili četiri.

U karijeri ste vodili Brozovića i Perišića, koliko je u ovakvima utakmicama bitno njihovo iskustvo?

- Oni mogu utjecati na bilo kakav način u nogometu. Imaju iskustvo, izdržljivost, sve što danas treba modernom nogometašu. A i jako su iskusni. To su dva vrhunska nogometaša, s njima imam puno dobrih uspomena. U dobrim smo odnosima, čujemo se porukama često, i dalje ih volim kao igrače, kao svoje prijatelje - rekao je Spalletti dok je Bastoni istaknuo:

- Veselim se što ću ih sutra vidjeti, znam da će mi otežati život na terenu, ali to je nogomet. Vidjet ćemo tko je bolji, naša mladost ili njihovo iskustvo. Obojica su veliki igrači, odlične osobe, užitak se nadmetati s takvim nogometašima.

Talijanske novinare je zanimalo kako će "azzurri" kontrolirati posjed lopte protiv Hrvatske?

- Protiv Španjolske nismo mogli zadržati loptu u nogama, a što ste više na lopti, imate više samopouzdanja. I to je naš plan za sutra. Želimo kontrolirati loptu, imati posjed lopte, bez obzira što znamo koliko su hrvatski igrači tehnički dominantni. U nogometu nema mjesta niti razloga za strah, moramo biti hrabri. Pričali smo poslije Španjolske, shvatili gdje smo griješili. Srećom u nogometu uvijek imate drugu šansu, tako da ne možemo dočekati priliku za iskupljenje.