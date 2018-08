Spalletti prvi put javno: Da, i ja sanjam Luku u Interu kao i svi

Inter je pobijedio Lyon 1-0 u okviru International Champions Cupa. 'Nerazzurri' uigravaju momčad za nadolazeću sezonu u kojoj su očekivanja velika.

Nakon šest godina Inter ponovno igra Ligu prvaka. Ove sezone cilja na što bolji dojam u elitnom europskom natjecanju, ali je prvenstveno fokusiran na domaće prvenstvo i osvajanje 19. scudetta.

Stoga bi uz Radju Nainggolana, Šimu Vrsaljka, Lautara Martineza i Stefana De Vrija rado doveo još jednog igrača provjerene, svjetske klase. Više nije tajna da je odluka pala na Luku Modrića i da ga Inter svim silama želi dovesti na Giuseppe Meazzu.

- Klub radi što je u njegovoj moći da bi ga doveli - rekao je trener Intera Luciano Spalletti pa nastavio:

- Sanjam to kao i svi navijači Intera, bio bi fundamentalan za bilo koju momčad pa tako i za nas.

Modrić navodno ima usmeni dogovor s Florentinom Perezom kao i Cristiano Ronaldo. Ako odluči otići, Real Madrid ga ne bi trebao zadržavati.

- Spremni smo pa što god da se dogodi. Još uvijek ima vremena do kraja prijelaznog roka i nadam se da će se nešto dogoditi. Ako do kraja potpišemo Messija, s oduševljenjem bih to prihvatio - zaključio je talijanski strateg.

Inače, pojavile su se i službene kvote u svjetskim kladionicama. Svi s nestrpljenjem prate što će se dogoditi s Modrićem pa je tako koeficijent na njegov ostanak u Realu 1,25. Da će prijeći u Inter koeficijent i nije toliko velik. Iznosi svega 3,30.

Kladionice su ponudile i moguć prelazak u PSG, a kvota za to iznosi 18.