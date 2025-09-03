Španjolac iz Arabije na vratima Hajduka! Rakitić želi mladog asa koji je 18 mjeseci bez gola

Već dugo se na Poljudu priča o još jednom potencijalnom transferu, a sada je procurilo i ime igrača kojeg Goran Vučević i Ivan Rakitić žele dovesti u Hajduk. Štoviše, već se neko vrijeme vode razgovori na tu temu i posao je, kako doznaju 24sata, pred zaključenjem. Riječ je o mladom krilnom napadaču saudijskog Al-Qadsiaha Ikeru Almeni (21). Španjolac je bio velika nada Girone, ali je prošlog ljeta, na iznenađenje mnogih, odlučio prihvatiti izdašnu ponudu saudijskog prvoligaša koji je za njega klubu iz La Lige platio pet milijuna eura.

Statistika Ikera Almene (samo prve momčadi)

Foto: Sofascore za 24sata

No s obzirom na veliki broj stranaca, čiji je broj u saudijskoj ligi ograničen, Almena nije bio zadovoljan brojem nastupa (22) i minutažom, sada traži izlaz iz komplicirane situacije u kojoj se našao. A izlaz mu nudi Hajduk, koji bi ga rado doveo u svoje redove i pojačao konkurenciju. Samo, pitanje financija je uvijek problematično, pogotovo kada je u pitanju Hajduk. Čini se kako su Vučević i Rakitić, koji se jako angažirao oko ovog transfera, cijelu priču i dovršili.

"U posljednjih nekoliko sati, Hajduk Split je krenuo po Almenu i uvjerio mladog igrača, već ima i financijski dogovor s hrvatskim klubom. Odličan posao Ivana Rakitića, koji je osigurao igračev pristanak. Almena je pristao smanjiti plaću i nije imao dvojbi oko izbora", piše u srijedu talijanski novinar Matteo Moretta koji je ranije objavio kako su Almenu htjeli i Olympiacos, Sturm Graz i Young Boysi.

Rakitić poznaje prilike u Saudijskoj Arabiji u kojoj je igrao prije dolaska u Hajduk, poznaje i mladog Almenu protiv kojeg je igrao u Španjolskoj i pokušava pronaći model koji bi se isplatio i Saudijcima, i mladom igraču, naravno, i Hajduku. S obzirom na to da Almena ima milijunska primanja u Al-Qadsiahu, očito je da će se morati odreći dobrog dijela ugovora, koji ga za saudijski klub veže sve do ljeta 2028. No taj ugovor veže i Saudijce i sigurno bi i oni mogli nešto isplatiti ako žele raskinuti ugovor i riješiti se igrača koji nije zabio gol 18 mjeseci, još od nastupa za B momčad Girone u ožujku 2024., što ga je lansiralo među prvotimce i dalje prema Bliskom istoku.

Je li opcija transfer, posudba s pravom otkupa ugovora, ili neka treća opcija saznat ćemo uskoro, za sada notirajmo kako su Vučević i Rakitić u poodmaklim pregovorima s mladim Španjolcem kojeg žele dovesti na Poljud. S obzirom na to da su na iznenađenje mnogih uspjeli dovesti Edgara Gonzaleza i Huga Guillamona, igrače koji bi po svemu morali biti pojačanja za Hajduk, izgledno je kako su uspjeli i s trećim Španjolcem Almenom.