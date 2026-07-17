Španjolac prvi finalist Umaga! Ovo mu je premijerno ATP finale

Prvi finalist ovogodišnjeg Plava Laguna Croatia Opena, zemljanog ATP turnira u Umagu, je Španjolac Daniel Merida koji je u prvom polufinalnom ogledu u petak pobijedio Argentinca Romana Burruchagu sa 6-4, 6-2. Finale u Umagu bit će 21-godišnjem Meridi premijerni nastup u finalu u karijeri na nekom turniru ATP razine.

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Suvereno je Merida, 82. tenisač na svijetu, izgledao na startu meča te je poveo 4-1, ali se argentinski igrač uspio vratiti do 4-4. Malo je Burruchagi, 67. igraču s ATP ljestvice, značio taj povratak jer je Merida potom dobio dva gema u nizu za 6-4 i vodstvo u setovima, dok je i u drugoj dionici Španjolac došao do prednosti od 4-1.

Ovaj put Merida nije dopustio suparniku povratak već je zasluženo izborio ulazak u finale pobjedom 6-4, 6-2. Tamo će igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog meča u kojem se od 21 sat sastaju bosanskohercegovački tenisač Damir Džumhur i Slovak Alex Molčan.