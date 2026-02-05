Obavijesti

KUHA LI SE TRANSFER?

Španjolci: Barcelona želi dovesti Antu Budimira! Evo za koji iznos

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Ove je sezone Budimir zabio 12 golova u 24 utakmice za Osasunu, a ukupno je u dresu kluba iz Pamplone zabio 83 gola i dodao devet asistencija u 203 utakmice

Admiral

Ante Budimir (34) već je godinama lokomotiva Osasune, a sada je za njegove usluge zainteresirana Barcelona, pišu Španjolci.

Nije tajna da Katalonci traže novog napadača, a Hrvat bi mogao biti "taj", piše Fichajes. Transfer bi vrijedio 10 milijuna eura. 

Barcelona vidi Budimira kao taktički opciju koja može zadržati loptu, dobiti zračne duele i kapitalizirati prilike u golove, a napadač "vatrenih" ne bi imao zagarantirano mjesto u prvoj postavi. 

LaLiga - Real Madrid v Osasuna
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Ove je sezone Budimir zabio 12 golova u 24 utakmice za Osasunu, a ukupno je u dresu kluba iz Pamplone zabio 83 gola i dodao devet asistencija u 203 utakmice. 

