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KUHA SE TRANSFER

Španjolci: Brozović u Realu je moguće. 'Posebni' je odobrio!

Piše Jakov Drobnjak,
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Španjolci: Brozović u Realu je moguće. 'Posebni' je odobrio!
Foto: STRINGER/REUTERS
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Brozović na radaru Reala! Mourinho ga želi bez odštete, a Hrvat bi mogao stići kao top pojačanje za sredinu terena

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Marcelo Brozović (33) ovo je ljeto slobodan igrač, a novo poglavlje karijere pisat će vjerojatno u Europi. Nogometnim svijetom pročula se glasina kako hrvatskog veznjaka želi Real Madrid, a španjolski Sports Illustrated piše kako to nije samo glasina, već ta ideja ima potporu i od novog šefa madridske svlačionice - Josea Mourinha.

AFC Champions League Two - Al Zawraa v Al Nassr
Foto: THAIER AL-SUDANI/REUTERS

Navodi se kako je Brozović igrač po Mourinhovu ukusu, bio bi trenutačno rješenje za poziciju zadnjeg veznog, a donio bi i veliko iskustvo. Najveća je pogodnost to što bi došao bez odštete jer mu je istekao ugovor s Al Nassrom. Portugalski stručnjak želi veznog igrača koji može diktirati tempo igre, zadržati kontrolu u sredini terena i pronaći rješenja u ključnim trenucima utakmice.

Prema istim izvorima, Mourinho, koji se vratio na klupu Reala, već je dao zeleno svjetlo za mogući dolazak hrvatskog veznjaka, ponajprije zbog njegove taktičke discipline i pouzdanosti na terenu, što portugalski trener izrazito cijeni.

Najveća nepoznanica u slučaju realizacije transfera bit će njegova prilagodba na zahtjeve vrhunskog europskog nogometa nakon razdoblja provedenog u saudijskoj ligi. Unatoč velikom statusu i iskustvu, hrvatski veznjak morat će dokazati da i dalje može pratiti visok intenzitet utakmica u natjecanjima poput La Lige i Lige prvaka. Zaključak je da bi njegov dolazak predstavljao brzo rješenje za momčad, uz relativno nizak financijski rizik, objašnjeno je u tekstu.

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Komentari 7
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