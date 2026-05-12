LUKA PRED ODLUKOM

Španjolci: Budućnost Modrića u Milanu više nije tako sigurna...

Drama u Milanu! Luka Modrić postavio uvjete za ostanak: Liga prvaka, Allegrijev ostanak i konkurentna momčad. Hoće li legenda ostati na San Siru

Nakon sezone u kojoj je ponovno dokazao nogometnu besmrtnost, budućnost Luke Modrića (40) u Milanu postala je neočekivano neizvjesna. Iako se produljenje ugovora činilo kao puka formalnost, situacija se zakomplicirala i sada ostanak hrvatskog maestra na San Siru ovisi o nekoliko ključnih faktora.

Ono što se činilo kao siguran nastavak suradnje, sad uvjetuje ispunjenjem triju zahtjeva koje je Modrić, prema pisanju talijanskih medija, postavio pred upravu kluba. Prvi i najvažniji je plasman u Ligu prvaka. Iako su "rossoneri" trenutačno na trećem mjestu, njihova nedavna forma s tek dvije pobjede u sedam utakmica dovela je taj uspjeh u pitanje. Drugi uvjet tiče se trenera Massimiliana Allegrija, za kojeg je Modrić iznimno vezan i čiji ostanak smatra ključnim za nastavak projekta. Konačno, legendarni veznjak traži jamstva da će momčad iduće sezone biti konkurentna na svim frontovima, što je izazov s obzirom na financijsku realnost talijanskog nogometa i moguće odlaske ključnih igrača.

"Luka Modrić razmatra mogućnosti. Ugovor Hrvata s AC Milanom bliži se kraju, a nastavak koji se činio sigurnim tijekom sezone sada je neizvjestan. Ovo su dani razmišljanja i razmatranja onoga što ga čeka nakon Svjetskog prvenstva, koje počinje za manje od mjesec dana. Interes talijanskog kluba i dalje postoji, ali sada je na igraču da odluči što će s budućnošću", piše Diario As.

Kraj sezone obilježila ozljeda

Dodatnu dimenziju cijeloj priči dao je i nesretan prijelom jagodične kosti koji je Modrić zadobio u dvoboju s Juventusom, a koji ga je udaljio s terena do kraja sezone. Mnogi su taj trenutak vidjeli kao nepravedan kraj sjajne epizode. Izvori navode kako je sklon aktivirati klauzulu o produljenju kako bi se od nogometa oprostio na terenu, u dresu velikog kluba i na kultnom stadionu kao što je San Siro, a motivacije mu ne nedostaje ni zbog nadolazećeg Svjetskog prvenstva 2026.

Dok navijači strepe, sportski direktor kluba Igli Tare odaje dojam optimizma i pokušava umiriti situaciju.

​- Uvjeren sam da će Luka i sljedeće sezone nastaviti svoj put s Milanom. On je važna figura za ovu momčad, njegova prisutnost u svlačionici je ogromna - izjavio je Tare.

Ipak, iza kulisa se osjeća napetost. Novinari upućeni u zbivanja u klubu ističu da će Modrić "dobro promisliti" o sportskom projektu i budućnosti kluba. Njegova odluka, koja se nekoć smatrala gotovom stvari, sada visi u zraku, čekajući rasplet sezone koja je Milanu donijela više pitanja nego odgovora. Milan je trenutačno četvrti i ima Ligu prvaka na račun boljega međusobnog omjera od Rome, a u zadnja dva kola gostuje kod Genoe pa dočekuje Cagliari.

*uz korištenje AI-ja

