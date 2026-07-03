Španjolci: Je li ovo najveća krađa Svjetskog prvenstva?

Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva 2026. nakon dramatičnog poraza od Portugala 2-1 u osmini finala, no utakmicu je obilježila kontroverza koja je ugasila snove "vatrenih" o produžecima. Pobjednički pogodak Gonçala Ramosa u 94. minuti pao je u sjenu poništenog gola Joška Gvardiola duboko u sudačkoj nadoknadi, odlukom koja je izazvala bijes i osjećaj velike nepravde u hrvatskom taboru.

Igrala se 103. minuta na stadionu u Torontu. Nakon što je Ivan Perišić ranije poništio vodstvo Portugala do kojeg su stigli golom Cristiana Ronalda iz penala, a Ramos ih ponovno doveo u prednost, Hrvatska je bacila sve karte u napad. Ubačena lopta s lijeve strane letjela je prema petercu gdje ju je Igor Matanović navodno jedva okrznuo glavom. Lopta potom dolazi do Marija Pašalića, koji je prosljeđuje do Joška Gvardiola, a branič Manchester Cityja je posprema u mrežu za erupciju oduševljenja i izjednačenje na 2-2. Činilo se da je Hrvatska osigurala produžetke u posljednjim sekundama.

Milimetri i tehnologija presudili "vatrenima"

No, slavlje je prekinuo norveški sudac Espen Eskås. Nakon intervencije iz VAR sobe, otišao je pogledati snimku. Problem je nastao zbog navodnog Matanovićevog dodira, koji je Pašalića u tom trenutku stavio u zaleđe. Iako je dodir bio toliko blag da ga je bilo gotovo nemoguće vidjeti golim okom, presudila je "Snicko" tehnologija unutar lopte, senzor koji može detektirati i najmanji kontakt.

Upravo je taj senzor potvrdio da je Matanović dirao loptu, što je aktiviralo Pašalićevu nedozvoljenu poziciju. Sudac Eskås, u potezu neuobičajenom za provjere zaleđa, osobno je provjeravao snimku i na temelju tehnološkog zapisa poništio gol, čime je potvrdio prolazak Portugala.

"Međutim, u toj snimci bilo je nemoguće vidjeti je li hrvatski napadač dotaknuo loptu, jer nije bilo dokaza. Još gore, nakon što je gol već poništen, prikazana je prethodno neviđena snimka s leđa, nakon čega je još manje jasno da je Matanović dodirnuo loptu. Stoga, budući da nije bilo dokaza, gol nije trebao biti poništen, a trebalo je igrati produžetke. Ali Hrvatska je na kraju ispala", piše španjolski Mundo Deportivo u članku "Je li ovo najveća pljačka Svjetskog prvenstva".

Inače, baš Španjolci igraju iduću utakmicu protiv Portugala. Odluka je izazvala kaos, a bijesni hrvatski navijači zasuli su teren bocama, zbog čega je došlo i do kratkog prekida. Izbornik Zlatko Dalić bio je ogorčen nakon utakmice.

​- Tužan sam zbog načina na koji smo izgubili. Bili smo bolja momčad u drugom poluvremenu, ali na kraju su bile tri VAR odluke i sve tri protiv nas. Nemam što zamjeriti svojim igračima - izjavio je Dalić.

*uz korištenje AI-ja