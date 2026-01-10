Španjolci lansirali transfer 'bombu': Dinamo želi dovesti sina velikog Zinedinea Zidanea?

Luca Zidane (27) u Dinamu?! Zvuči nevjerojatno, ali španjolski As objavio je informaciju da je zagrebački klub zainteresiran za dovođenje sina legendarnog Zinedinea Zidanea.

Prema tvrdnjama Španjolaca, Dinamo je spreman ponuditi dva milijuna eura za golmana Granade i alžirske reprezentacije. Zanimljivo, Zidane ima i španjolsko i francusko državljanstvo, ali kako bi teško dobio priliku u tim reprezentacijama, odlučio se za Alžir.

Dobio je priliku na vratima afričke reprezentacije na Kupu nacija i dobro ju iskoristio. Što se tiče klupskog statusa, redovit je na golu Granade koja trenutačno igra drugu španjolsku ligu. Prema Transfermarktu Zidane vrijedi točno milijun eura.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Zidane je prošao omladinske kategorije Real Madrida, a osim toga je bio u Racingu, Rayo Vallecanu i Eibaru prije dolaska u Granadu.

Ipak, treba napomenuti da Španjolci nisu naveli da eventualni dolazak Zidanea ovisi o tome hoće li se realizirati povratak Dominika Livakovića na Maksimir. Ako se prvi golman "vatrenih" vrati u Dinamo, od dolaska golmana Granade neće biti ništa.