Obavijesti

Sport

Komentari 6
OVO BI ODJEKNULO

Španjolci lansirali transfer 'bombu': Dinamo želi dovesti sina velikog Zinedinea Zidanea?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Španjolci lansirali transfer 'bombu': Dinamo želi dovesti sina velikog Zinedinea Zidanea?
2
Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Zidane je prošao omladinske kategorije Real Madrida, a osim toga je bio u Racingu, Rayo Vallecanu i Eibaru prije dolaska u Granadu

Admiral

Luca Zidane (27) u Dinamu?! Zvuči nevjerojatno, ali španjolski As objavio je informaciju da je zagrebački klub zainteresiran za dovođenje sina legendarnog Zinedinea Zidanea. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Komemoracija u čast legende kluba Dinamo Marijana Čerečeka 01:49
Komemoracija u čast legende kluba Dinamo Marijana Čerečeka | Video: 24sata/pixsell

Prema tvrdnjama Španjolaca, Dinamo je spreman ponuditi dva milijuna eura za golmana Granade i alžirske reprezentacije. Zanimljivo, Zidane ima i španjolsko i francusko državljanstvo, ali kako bi teško dobio priliku u tim reprezentacijama, odlučio se za Alžir. 

Dobio je priliku na vratima afričke reprezentacije na Kupu nacija i dobro ju iskoristio. Što se tiče klupskog statusa, redovit je na golu Granade koja trenutačno igra drugu španjolsku ligu. Prema Transfermarktu Zidane vrijedi točno milijun eura. 

FILE PHOTO: LaLiga - Atletico Madrid v Rayo Vallecano
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Zidane je prošao omladinske kategorije Real Madrida, a osim toga je bio u Racingu, Rayo Vallecanu i Eibaru prije dolaska u Granadu.

Ipak, treba napomenuti da Španjolci nisu naveli da eventualni dolazak Zidanea ovisi o tome hoće li se realizirati povratak Dominika Livakovića na Maksimir. Ako se prvi golman "vatrenih" vrati u Dinamo, od dolaska golmana Granade neće biti ništa. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba
FOTO: LJUBAV IZ MLADOSTI

Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba

Isabel Haugseng Johansen (21) partnerica je najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (25). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Sigurdsson se zahvalio dvojici. Poznat konačan popis igrača za Europsko rukometno prvenstvo
20 IZABRANIH

Sigurdsson se zahvalio dvojici. Poznat konačan popis igrača za Europsko rukometno prvenstvo

Izbornik Sigurdsson objavio konačni popis igrača za Euro 2026. Ante Ivanković i Patrik Martinović na pričuvnoj listi. Hrvatska spremna za okršaj s Njemačkom i Europsko prvenstvo u Švedskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026