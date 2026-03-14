Španjolci: Mbappé bi se mogao naći pred skandalom. Evo zašto

Kylian Mbappé vratio se treninzima, a ako ne bude igrao protiv Manchester Cityja u utorak ili u nedjelju protiv Atlético Madrida, postoji mogućnost da ga Real Madrid ne pusti u francusku reprezentaciju, pod uvjetom da klub dostavi liječnički nalaz koji potvrđuje ozljedu, prenosi Mundo Deportivo.

Francuski napadač priključio se ostatku momčadi na treningu u petak, a u utorak Real Madrid očekuje uzvratna utakmica u Ligi prvaka protiv Manchester Cityja. U nedjelju je na rasporedu gradski derbi protiv Atletico Madrida. Trener Álvaro Arbeloa potvrdio je da se napadač osjeća sve bolje, ali da će se na teren vratiti tek kad bude sto posto spreman.

S druge strane, francuski nogometni savez i izbornik Didier Deschamps situaciju prate s više opreza. Za njih je prioritet da kapetan reprezentacije bude potpuno zdrav do početka Svjetskog nogometnog prvenstva. Reprezentativna pauza počinje 23. ožujka, a Francusku čekaju dvije prijateljske utakmice protiv Brazila u Bostonu te tri dana kasnije protiv Kolumbije u Washingtonu. Problem bi nastao ako Mbappé propusti te dvije utakmice.

Real bi mogao odbiti pustiti Francuza na reprezentativno okupljanje ako liječnički nalaz potvrdi ozljedu koljena, što bi značilo još desetak dana više za oporavak.

Prema pravilima Fife o statusu i transferu igrača, klubovi su obvezni pustiti svoje registrirane igrače u reprezentacije država za koje imaju pravo nastupa, ako ih nacionalni savez pozove. S obzirom na to da su te dvije prijateljske utakmice dio Fifinog međunarodnog kalendara, obvezni su ga pustiti. Međutim, postoji iznimka, a to je da dostave medicinsku dokumentaciju u kojoj se potvrđuje ozljeda.