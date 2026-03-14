OZLJEDA FRANCUZA

Španjolci: Mbappé bi se mogao naći pred skandalom. Evo zašto

Piše Issa Kralj,
Trener Álvaro Arbeloa potvrdio je da se napadač osjeća sve bolje, ali da će se na teren vratiti tek kad bude sto posto spreman

Kylian Mbappé vratio se treninzima, a ako ne bude igrao protiv Manchester Cityja u utorak ili u nedjelju protiv Atlético Madrida, postoji mogućnost da ga Real Madrid ne pusti u francusku reprezentaciju, pod uvjetom da klub dostavi liječnički nalaz koji potvrđuje ozljedu, prenosi Mundo Deportivo

Francuski napadač priključio se ostatku momčadi na treningu u petak, a u utorak Real Madrid očekuje uzvratna utakmica u Ligi prvaka protiv Manchester Cityja. U nedjelju je na rasporedu gradski derbi protiv Atletico Madrida. Trener Álvaro Arbeloa potvrdio je da se napadač osjeća sve bolje, ali da će se na teren vratiti tek kad bude sto posto spreman.

S druge strane, francuski nogometni savez i izbornik Didier Deschamps situaciju prate s više opreza. Za njih je prioritet da kapetan reprezentacije bude potpuno zdrav do početka Svjetskog nogometnog prvenstva. Reprezentativna pauza počinje 23. ožujka, a Francusku čekaju dvije prijateljske utakmice protiv Brazila u Bostonu te tri dana kasnije protiv Kolumbije u Washingtonu. Problem bi nastao ako Mbappé propusti te dvije utakmice.

Real bi mogao odbiti pustiti Francuza na reprezentativno okupljanje ako liječnički nalaz potvrdi ozljedu koljena, što bi značilo još desetak dana više za oporavak. 

Prema pravilima Fife o statusu i transferu igrača, klubovi su obvezni pustiti svoje registrirane igrače u reprezentacije država za koje imaju pravo nastupa, ako ih nacionalni savez pozove. S obzirom na to da su te dvije prijateljske utakmice dio Fifinog međunarodnog kalendara, obvezni su ga pustiti. Međutim, postoji iznimka, a to je da dostave medicinsku dokumentaciju u kojoj se potvrđuje ozljeda. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'
MNOGI ŽELE S NJOM NA SPOJ

FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'

Melissa je influencerica iz Albanije, a slavu je na društvenim mrežama stekla kao zvijezda stranice za odrasle. Zaludjela je muškarce provokativnim objavama, među njima su i poznate nogometne zvijezde koje joj se javljaju

