Španjolci: Modrić je 'ošamario' Rodryga uoči finala Lige prvaka

'Manchester City je najbolji klub na svijetu', izjava je s kojom će se možda i neki složiti, ali problem je kada to izgovori igrač Real Madrida, najtrofejnijeg kluba u Ligi prvaka kojeg u subotu čeka novo finale protiv Borussije Dortmund.

Pokretanje videa... 03:21 Dalić o kazni za Modrića | Video: LUKA STANZL/PIXSELL

Autor spomenute izjave je brazilska zvijezda Rodrygo koji je razljutio sve u kraljevskom klubu. Potpuno nepotrebno uoči utakmice u kojoj Real može osvojiti 15. trofej u Ligi prvaka. I u ovakvim situacijama je ključno imati u momčadi jednog lidera i legendu kao što je Luka Modrić. Netko tko ima autoritet i poštovanje svih u svlačionici i zna prizemljiti zvjezdice koje polete. Ili na ovaj način remete mir uoči finala.

Champions League - Semi Final - Second Leg - Real Madrid v Bayern Munich | Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Na to se osvrnuo i španjolski portal El Confidencial koji je u tekstu s naslovom 'Tata Modrić ošamario je Rodryga' prikazao koliko hrvatski nogometaš znači Realu.

- Hrvat ima autoritet, hijerarhiju i uključuje se u situacije koje ugrožavaju stabilnost. Uvodi red u svlačionici. Kroos je s druge strane puno tiši. Modrićev odnos s Rodrygom poseban je otkako je saznao da je godinu dana stariji od Brazilčeva oca. Hrvat je samo ošamario svog "sina". Rodrygova kontroverzna i zbunjujuća izjave u tjednu prije finala Lige prvaka koje će se igrati dodatno naglašavaju činjenicu koliko je važno imati igrača bez izraženog ega. A tu je riječ o Luki Modriću. Hrvat je još jednom dao primjer odgovornosti - piše španjolski portal.

Modrić i Rodrygo u sjajnom su odnosu, ali ne sumnjamo kako je nakon ove izjave dobio jezikovu juhu od svog 'oca', kako ga zove, jer ovo se jednostavno ne radi.

LaLiga - Real Madrid v Atletico Madrid | Foto: Isabel Infantes/REUTERS

- Modrić je postao klupski čovjek. Za njega su klub i momčad iznad individualnih interesa. On je taj koji najbolje razumije što Real Madrid i njegov predsjednik trebaju kako ne bi zaustavili smjenu generacija u klubu. Modrić živi nogomet s neobičnom strašću i odgovornošću. To je ono što nedostaje Rodrygu koji je iznenadio svojom izjavom. Nikad se ne umorite gledajući Luku Modrića kako igra nogomet i to mu daje snagu da nastavi igrati koliko god bilo potrebno, sve dok mu to tijelo i um budu dozvoljavali.To je moguće i morat će doći kad tad, ali proces trošenja je spor i to je ključ njegove dugovječnosti. Ako vam nije dosadno gledati ga, to je zato što se i dalje zabavlja i ne sumnja da je najbolje mjesto za uspješnu karijeru Real Madrid.

I upravo ova situacija dokazuje koliko je Modrić ključan za Real. Netko tko svojom magijom može preokrenuti stvari na terenu, ali i autoritetom smiriti tenzije u svlačionici. Istječe mu ugovor na kraju sezone, no sve je izglednije kako će ostati još godinu dana. Bez obzira što mu je 38, madridski klub ne može bez njega. U svakom smislu.