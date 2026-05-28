Španjolci: Perez čeka Modrića raširenih ruku u Real Madridu!

Kako stvari stoje, najrealnija opcija za Luku Modrića je odlazak u igračku mirovinu. Nogometu je dao sve, oduševio je svojim čarolijama gdje god se pojavio i svugdje je omiljena figura. Sezona u Milanu bila je blizu da postane bajka, ali to se nije dogodilo. Rossoneri bez njega nisu mogli, Liga prvaka je ispuštena i vrijeme je za novu stranicu. Ta stranica mogla bi biti Real Madrid, ali ne na terenu.

"Modrić ne samo da si nema što predbaciti, već je u samo jednoj sezoni uspio osvojiti srca milanskih navijača svojom apsolutnom predanošću, kao što je to činio i u Real Madridu trinaest godina. Njegov je angažman izvukao Milan iz natjecateljske letargije koja je klub paralizirala i udaljila od europske elite. Kao dokaz svoje posvećenosti, čak je i svoju Zlatnu loptu, osvojenu u dresu "kraljevskog kluba" 2018. godine, posudio upravi talijanskog kluba kako bi je mogli izložiti u klupskom muzeju na ponos svih navijača", započinje tekst Diario As.

S gotovo četrdeset i jednom godinom, koju će navršiti 9. rujna, Modrić vidi konačni oproštaj kao realniju opciju nego produživanje karijere u kojoj više nema što dokazati. Njegov put bio je besprijekoran, a želja za nastupom na Svjetskom prvenstvu 2026. godine u Sjevernoj Americi ostaje ključan faktor u donošenju odluka. Oproštaj u dresu "vatrenih" na najvećoj svjetskoj pozornici bio bi kruna jedne od najvećih karijera u povijesti nogometa.

Talijanski mediji, poput Tuttosporta, navode kako je upravo neuspjeh u plasmanu u Ligu prvaka bio kap koja je prelila čašu i približila Modrića odluci o završetku igračke karijere. Isti izvori tvrde da je hrvatski kapetan "neizravno informiran" o mogućnosti preuzimanja nove, liderske pozicije unutar struktura Real Madrida.

"Florentino Pérez, predsjednik Reala, već je nakon odavanja počasti Modriću i Ancelottiju u posljednjem kolu prošle sezone obećao da vrata Real Madrida za Luku ostaju otvorena te da se može vratiti u ulozi kojoj god poželi onoga trenutka kada objesi kopačke o klin. Čini se da se taj trenutak približava, a genij iz Zadra morat će donijeti konačnu odluku. Madridu ga s nestrpljenjem očekuju i vjeruju da bi njegov doprinos izvan terena bio jednako neprocjenjiv", piše As pa dodaje:

"Luku je nogomet uvijek zanimao u svim svojim segmentima i sigurno je da bi ga ulazak u sportsku strukturu kluba usrećio. Modrić je iznimno cijenjena figura gdje god se pojavi, a u Madridu ga obožavaju. Mogao bi postati sportski direktor, savjetnik ili nešto treće. Njegovo znanje je ogromno, a status legende neupitan, što je nedavno potvrdio i njegov bivši suigrač Sergio Ramos, podsjetivši na Modrićevu ključnu ulogu u osvajanju desete titule Lige prvaka za Real Madrid 2014. godine".