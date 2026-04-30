Španjolci pišu: Barcelona prati 'sve boljeg' Sergija Domingueza

Cilj mi je vratit se doma, u Barcelonu, tamo mi je sve, pričao je prije nekoliko mjeseci stoper Dinama Sergi Dominguez (21) u intervjuu za španjolski Sport, koji sada prenosi kako bi se njegov san mogao pretvoriti u stvarnost. Dominguez je ove sezone standardan u momčadi Marija Kovačevića, koja je prošli vikend potvrdila titulu.

Dinamo-Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Dominguez bio je dobro poznat treneru Barcelone Hansiju Flicku, koji mu je prošle sezone dao četiri nastupa u La Liga i Kupu. Ipak, bilo je jasno da u Kataloniji neće dobiti kontinuitet koji je mladom igraču najpotrebniji, pa je, prema savjetu Danija Olma, prihvatio ponudu Dinama.

Pokazalo se da je to bio pun pogodak. Dominguez je danas na radaru brojnih europskih klubova, talijanski mediji povezivali su ga s Laziom, dok, prema pisanju lista Sport, situaciju pomno prati i Barcelona. U Dinamu su itekako svjesni rastućeg interesa za 21-godišnjaka i ne žure s prodajom. Kako navodi isti izvor, “modri” neće ni razmatrati ponude manje od 10 milijuna eura.

Podsjetimo, Dinamo je Domingueza prošlog ljeta doveo za 1,2 milijuna eura. U međuvremenu je upisao 39 nastupa, uz dva gola i tri asistencije.