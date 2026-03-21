Obavijesti

Sport

Komentari 0
POZIV KOJI SE NE PROPUŠTA

Španjolci pišu: Njemački Hrvat preuzima baskijskog velikana

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Španjolci pišu: Njemački Hrvat preuzima baskijskog velikana
Foto: Marcus Hirnschal

Ernesto Valverde najavio je odlazak iz Bilbaa na kraju sezone, a glavni favorit za klupu je njemački Hrvat Edin Terzić. Vodio je zadnje Dortmund s kojim je bio u finalu Lige prvaka 2024. te osvojio njemački kup 2021.

Nakon što je klupska ikona Ernesto Valverde (62) potvrdio da na kraju sezone napušta klupu Athletic Bilbaa, čelnici baskijskog velikana nisu gubili vrijeme. Potraga za nasljednikom brzo je sužena na jedno ime koje se prometnulo u apsolutnog favorita predsjednika Jona Uriartea - Edin Terzić (43). 

firo: 07.09.2025, Football, Soccer, International Match, DFB, National Team, Men, FIFA World Cup Qualifier 2026, World Cup Qualifier, Germany, GER - Northern Ireland
Foto: Ralf Ibing/DPA

Njemačko-hrvatski stručnjak, koji je bez posla otkako je u ljeto 2024. napustio Borussiju Dortmund, tako bi se nakon dvogodišnje pauze trebao vratiti trenerskom poslu na jednoj od najzahtjevnijih klupa u Španjolskoj.

Odluka vodstva Athletica da se okrene Terziću nije nimalo slučajna. Klub iz Bilbaa poznat je po svojoj strogoj transfer politici "Cantera", prema kojoj za klub smiju igrati isključivo nogometaši baskijskog podrijetla ili oni koji su nogometno odrasli u regiji. Takva filozofija stavlja ogroman naglasak na razvoj mladih igrača iz vlastite akademije, a upravo se tu Terzić nameće kao idealno rješenje.

Deutschland - Nordirland, Fussball, UEFA European Qualifiers WM Qualifikation Europa
Foto: R4676 Marco Bader

U Borussiji Dortmund dokazao je da ima sjajan osjećaj za mlade talente, a pod njegovim vodstvom su u zvijezde lansirani igrači poput Erlinga Haalanda i Judea Bellinghama prije nego što su ostvarili goleme transfere. Španjolski mediji, poput radijske postaje Onda Vasca i lista AS, navode da je Uriarte uvjeren kako je Terzićev stil igre visokog intenziteta i njegova sposobnost rada s mladima upravo ono što Athleticu treba za budućnost.

Rođen u Njemačkoj kao sin iseljenika iz bivše Jugoslavije - oca iz Donjeg Vakufa i majke iz Osijeka - Terzić je odrastao kao strastveni navijač Borussije Dortmund. Karijeru je započeo kao skaut i trener u omladinskom pogonu kluba pod mentorstvom Jürgena Kloppa, a ključan korak u razvoju napravio je kao pomoćnik Slavena Bilića, kojeg je pratio u Beşiktaşu, West Hamu te u stožeru hrvatske reprezentacije tijekom Eura 2012. godine.

firo: 07.09.2025, Football, Soccer, International Match, DFB, National Team, Men, FIFA World Cup Qualifier 2026, World Cup Qualifier, Germany, GER - Northern Ireland
Foto: Ralf Ibing/DPA

Na klupu voljenog kluba sjeo je prvi put kao privremeno rješenje u prosincu 2020. i odmah pokazao pobjednički mentalitet osvojivši njemački kup (DFB-Pokal) 2021. godine. Njegov drugi, stalni mandat obilježila su dva bolna neuspjeha koja su ga definirala. U sezoni 2022./23. imao je naslov prvaka Bundeslige u rukama, no u posljednjem kolu je na domaćem terenu kiksao protiv Mainza (2-2) i poklonio titulu Bayernu. Godinu kasnije, ispisao je bajku u Europi i odveo Borussiju do finala Lige prvaka na Wembleyu, no tamo je snove srušio moćni Real Madrid.

Iako posjeduje i njemačko i hrvatsko državljanstvo, Terzić nikada nije skrivao svoju povezanost s korijenima. Tečno govori hrvatski jezik, a odmor često provodi u Makarskoj. Sebe je jednom prilikom najbolje opisao rečenicom da ima "njemačku glavu, a balkansko srce".

Football World Cup qualification/ Germany - Northern Ireland.
Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON/DPA

Iako su ga nakon odlaska iz Dortmunda navodno odbili klubovi poput Real Sociedada, Monaca i Evertona, čini se da je 43-godišnji stručnjak čekao pravi projekt, a Athletic Bilbao sa svojom jedinstvenom filozofijom to svakako jest.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026