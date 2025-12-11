Španjolci se naklonili Betisu: 'Prošetali su se Maksimirom. Obrana Dinama je kao puding'

Nogometaši Real Betisa uvjerljivo su svladali Dinamo na Maksimiru 3-1 u šestom kolu Europske lige i tako praktički osigurali prolazak u nokaut fazu natjecanja. Momčad Manuela Pellegrinija odigrala je zrelu i autoritativnu utakmicu, a španjolski mediji nisu štedjeli pohvale na račun "zeleno-bijelih", ističući osam minuta furije u kojima su slomili otpor "modrih". Bila je to, pišu, slatka osveta za ispadanje u Konferencijskoj ligi prije nekoliko godina, ali i demonstracija sile koja potvrđuje da je Betis ozbiljan kandidat za visoki plasman u ovom natjecanju.

Andaluzijski ciklon protutnjao Maksimirom

Španjolski sportski dnevnici jednoglasni su u ocjeni da je Betis bio dominantan i da je pobjeda bila čista i zaslužena. "Betis se prošetao Zagrebom", piše Diario As u naslovu, dodajući kako je momčad uništila suparnika u osam minuta briljantne igre.

"Andaluzijski ciklon nije popustio", navodi Cadena SER, opisujući kako su gosti s tri gola u samo osam minuta riješili pitanje pobjednika već u prvom poluvremenu. Diario de Sevilla ističe kako je Betis "učinio da izgleda lakše nego što je stvarno bilo" te da je momčad "iskusno riješila posao" s "neupitnom pobjedom".

Marca pobjedu opisuje kao "korak od sedam milja" prema osmini finala Europske lige, naglašavajući kako su igrači Manuela Pellegrinija odigrali gotovo savršenu utakmicu. "El País" dodaje da je Betis "osigurao prolazak solventnim trijumfom u Zagrebu" i da je blizu plasmana među osam najboljih, čime bi izbjegao jednu rundu doigravanja.

Riquelme je bio dirigent, a Antony iskoristio poklon

Igračem utakmice gotovo svi su proglasili Rodriga Riquelmea, koji je bio ključna figura u furioznom naletu Betisa. Prvo je njegov prodor i ubačaj rezultirao autogolom Sergija Domíngueza za 1-0, da bi samo tri minute kasnije i sam zabio za 2-0 nakon sjajne asistencije Cédrica Bakambua.

"Riquelme je uzeo dirigentsku palicu", piše **Diario de Mallorca**, dok ga je El Desmarque, uz Antonyja, ocijenio kao najboljeg pojedinca susreta.

Konačni udarac Dinamu zadao je Brazilac koji je iskoristio katastrofalnu pogrešku obrane "modrih" i golmana Ivana Filipovića te lagano zabio u praznu mrežu za 3-0. Mediji ističu kako je Dinamo, kojega su opisali kao "flan" (puding), sam sebi presudio lošom komunikacijom. Pohvale su dobili i krilni napadač Ez Abde te bek Ángel Ortiz, za kojeg As piše da "gotovo nikad ne griješi".

Pellegrinijeva slatka osveta

Trener Betisa, Manuel Pellegrini, bio je iznimno zadovoljan nakon utakmice, a njegove izjave prenijeli su svi vodeći mediji.

​- Odigrali smo vrlo kompletnu utakmicu. U prvom poluvremenu smo kontrolirali ritam, dobro ih pritiskali i zabili tri gola. Ovo pokazuje zrelost momčadi - rekao je Pellegrini.

Čileanski stručnjak usporedio je i ovu utakmicu s onom iz 2024. godine, kada je Dinamo izbacio njegovu momčad.

​- Tada smo došli nakon eliminacije iz Europske lige, bez centralnih braniča i lošeg raspoloženja. Dinamo je imao sjajnu momčad i zasluženo nas je izbacio. Sada je situacija drugačija, dolazimo s puno samopouzdanja i to se vidjelo na terenu - objasnio je.

Pobjedom u Zagrebu Betis je stigao do 14 bodova i ostao neporažen u natjecanju. Španjolski mediji zaključuju kako je ova pobjeda potvrdila da se Betis s pravom može nadati velikim stvarima u Europi ove sezone. Dinamu, s druge strane, ostaje tek utješni gol Nike Galešića u završnici i gorka spoznaja o razlici u kvaliteti.