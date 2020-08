Španjolci su ga potjerali dan uoči SP-a zbog Reala, a sad je u suzama dočekao uspjeh karijere

Sjećate se sigurno. Bio je 13. lipnja 2018. godine, jedan dan ostao je do utakmice Španjolske i Portugala na Svjetskom prvenstvu u Rusiji kada su Španjolci odlučili šokirati cijelu javnost i dati otkaz Julenu Lopeteguiju.

Samo tri tjedna prije toga Lopetegui je potpisao novi ugovor, ali onda je netko "dojavio" čelnicima da je njima iza leđa sve dogovorio s Real Madridom. Što nije moglo proći nekažnjeno. Pa se sve pretvorilo u jedan od najvećih skandala ikada u španjolskoj reprezentaciji.

I ne bi to bilo možda toliko bolno da je Lopetegui nešto uspio napraviti i s Realom, međutim, u Madridu nije na klupi dočekao ni studeni. U četiri i pol mjeseca dobio je i drugi otkaz. 

No, danas, gotovo dvije godine kasnije dočekao je svoj najveći trenerski uspjeh. U suzama, uplakan, a radostan. Može Sevilla mijenjati trenere, ali ima nešto u tom klubu iz Andaluzije i vezi s Europskom ligom koju je osvojila šesti put, a njen sadašnji trener postao 40. različiti s naslovom u tom natjecanju koje se prije zvalo Kup Uefa.

- Morate se znati nositi s teškim trenucima i nadići ih. Ovo je posebno, uvijek je posebno osvojiti ovakav trofej i za mene, za moje igrače, navijače... Imamo sretan kraj sezone - presretan je bio Lopetegui nakon rušenja Intera u finalu 3-2.

- U zadnje tri utakmice imali smo tri penala u prvih pet minuta. Međutim, dokazali smo da se ova momčad nikada ne predaje. Uostalom, to pjeva i naša himna.

Lopetegui, iako je došao na početku prošle sezone, nije zaboravio kome treba posvetiti ovaj naslov.

- Ovo je za Reyesa i Puertu, ali i za sve ljude koji nas vole. Ma za sve Sevilline igrače koji nam pomažu negdje iz raja.

Jesus Navas, koji je digao pehar pobjednika, kapetan je ove Seville, i on je imao samo riječi hvale za Lopeteguija.

- Radi 24 sata dnevno, izvlači iz nas maksimum i zaslužuje baš sve.