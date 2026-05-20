NOVA GENERACIJA STOPERA

Španjolci su oduševljeni Lukom Vuškovićem: 'On je novi Kaiser'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Luka Vušković postao "Kaiser"! Španjolski mediji ga predstavljaju kao predvodnika nove generacije stopera. Mladi Hrvat osvaja nogometni svijet i diže svoju cijenu u nebo

Fantastičan nadimak dobio je Luka Vušković od uglednog španjolskog lista Diario As. Španjolci su ga najavili kao novog "Kaisera" (cara), a taj nadimak nosi legendarni Nijemac Franz Beckenbauer. Sama ta pohvala govori sve što treba znati o Vuškovićevom razvoju ove sezone i način na koji je zaludio nogometni svijet.

Diario As dao je svojim čitateljima da izaberu 11 najboljih igrača po pozicijama na Svjetskom prvenstvu, a kao opcija na mjestu stopera našao se Luka Vušković. Uz njega tu su tri apsolutna vladara kaznenog prostora. Virgil van Dijk, William Saliba i Ruben Dias. Sjajno zvuči da je Vušković sa samo 18 godina dospio u isti razgovor kao i velike svjetske zvijezde.

Kako piše As, razdoblje iskusnih i starih igrača dolazi kraju, a mladi su spremni "zauzeti svijet". Na scenu je stigla nova, snažna generacija mladih igrača odlučnih da zavladaju obranom, a Vušković je jedan od predvodnika te generacije.

- Kakvog je samo stopera imao Hamburg u protekloj sezoni! Postao je jedna od senzacija Bundeslige. Njegova vrijednost porasla je na 60 milijuna eura u manje od godinu dana - stoji u tekstu.

Podsjetimo, Vušković je igrač Tottenhama, ali je sezonu proveo na posudbi u HSV-u. Tamo je eksplodirao, postao najbolji igrač kluba i jedan od najboljih stopera lige. Najviše se istaknuo po dobivenim zračnim duelima i mirnoći s loptom, ali golovima, kojih je postigao šest u sezoni.

