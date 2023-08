Španjolci: Susret Luke Modrića i Beckhama nije bio slučajan...

Saudijci su mu nudili svoje beskonačne milijune, ali Luka Modrić je to odbio. Nije htio trčati za novcem, kao mnogi europski nogometaši koji su ovog ljeta otišli u Saudijsku Arabiju. Htio je igrati nogomet iz ljubavi. Potpisao je s Real Madridom ugovor do sljedećeg ljeta i bio je svjestan da više neće imati veliku minutažu i ključnu ulogu u momčadi kao do sada, no ipak ga je neugodno iznenadio početak sezone.

Hrvatski reprezentativac odigrao je tek 59 minuta u tri utakmice u La Ligi. Naravno, sezona je duga, Real će odigrati preko 50 utakmica i širina klupe izuzetno je bitna, Luka će dobiti određenu minutažu, ali teško vam padne kada shvatite da više niste nezamjenjivi. Kako je i sam Carlo Ancelotti priznao, maestro nije baš zadovoljan, ali šuti i radi. Kao cijelu karijeru.

Foto: VINCENT WEST

U rujnu će napuniti 38 godina i ova sezona će mu gotovo sigurno biti posljednja u Realu, a vrlo vjerojatno i u karijeri. Iako je u veteranskim godinama, Saudijci bi mu svejedno dali basnoslovne iznose, a nije tajna da bi ga u svojoj momčadi htio vidjeti i legendarni David Beckham.

Modrić i legendarni nogometaš, danas vlasnik američkog kluba Inter Miami, proteklog vikenda zajedno su s obiteljima ljetovali na otoku Šipanu, što je probudilo sumnje kako Beckham pregovara s Lukom oko dolaska u američki klub, piše španjolski AS.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Hrvatski nogometaš nezadovoljan je statusom u Realu, ali teško je povjerovati da bi bio spreman usred sezone napustiti klub u kojem bi htio završiti karijeru. Uostalom, tek je nedavno potpisao novi ugovor, a pitanje je bi li ga kraljevski klub pustio. Jedina je opcija da dođe kao slobodan igrač, a to se mora realizirati do 15. rujna. U to je ipak teško povjerovati. Ne igra puno, ali njegovo iskustvo ima neprocjenjivu važnost za svlačionicu, kao i činjenica da ga vide kao mentora mlađim igračima, pogotovo Judeu Bellinghamu koji bi trebao biti njegov nasljednik.

Leo Messi, Jordi Alba i Sergio Busquets pojačali su Inter Miami ove sezone, a Beckhamova želja je dovesti i jednog od najboljih veznjaka u povijesti. Bez obzira na njihove godine, svaki klub bi htio poželjeti ovakvu četvorku koja bi, ne sumnjamo, lakoćom dominirala MLS-om.

LM10 i LM10 zajedno u momčadi. Dva genijalca i velemajstora, kakav bi to spektakl bio na terenu. Ne bi bila dovoljna dva stadiona za sve navijače.

Hoće li i Modrić sljedeće ljeto završiti u Miamiju, sve je na Beckhamu. Prvo ga mora nagovoriti da mirovinu odgodi za još jednu godinu.